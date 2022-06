Nio ET5 precipita da un parcheggio durante un test: morti due lavoratori

Dalla Cina arriva notizia di un assurdo incidente che ha ucciso due persone intente a testare una vettura elettrica Nio. Sembra infatti che una Nio ET5 sia precipitata dal terzo livello di un parcheggio multipiano.

Siamo a Shanghai, in Cina, presso il quartier generale di Nio, azienda elettrica locale che di recente ha fatto parlare di sé per via del lancio del nuovo SUV elettrico ES7 e della tecnologia di Battery Swap presente anche in Europa. La ET5 è la nuova berlina del marchio che vuole conquistare anche il vecchio continente grazie ai suoi 1.000 km di autonomia (non WLTP però, di sicuro il range europeo sarà leggermente inferiore) ed è proprio un'unità test della ET5 che è precipitata da un parcheggio.

Secondo l'Observer, l'incidente sarebbe avvenuto lo scorso mercoledì alle 17:20 ora locale, con la ET5 caduta dal terzo piano di un parcheggio con due persone a bordo, un test driver di Nio e un collaboratore esterno. Nio ha subito precisato che si è trattato di un tragico incidente e che non è stata colpa di un malfunzionamento della vettura: "Sembra che il conducente abbia inserito la marcia sbagliata. Pensava di essere in retromarcia ma purtroppo però non era così".

La società cinese ha fatto sapere che formerà un gruppo di sostegno per le famiglie dei due lavoratori coinvolti, anche se non sarà facile dimenticare un episodio simile all'interno della compagnia. Ricordiamo che la Nio ET5 arriva per sfidare la Tesla Model 3 con una batteria da 75 kWh nella versione Standard Range e 550 km di autonomia. Il range sale a 700 km con la batteria Long Range da 100 kWh, mentre i 1.000 km sono possibili con 150 kWh della Ultralong Range. Circa 480 i cavalli di potenza con 700 Nm di coppia e un'accelerazione 0-100 km/h possibile in 4,3 secondi.