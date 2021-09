La NIO ES8 è pronta a debuttare in Europa con 5 stelle nel crash test dell'Euro NCAP

NIO è il brand cinese specializzato nella costruzione di veicoli elettrici che è pronto a sbarcare in Europa per battagliare nel mercato del vecchio continente sfidando Vokswagen-Audi e Lexus-Toyota, che secondo la casa saranno le rivali principali. E per cominciare si è portata a casa le 5 stelle dei test Euro NCAP.

Sono quindi finiti i tempi delle auto cinesi di scarsa qualità, e NIO ne è la prova. Il produttore cinese vuole essere un marchio premium a tutti gli effetti e la sicurezza a bordo non può essere seconda a nessuno, specialmente se l'obiettivo è quello di spiccare all’interno del combattuto mercato europeo. Il veicolo scelto per aprire le danze in Europa è l’ES8, il SUV da 6/7 posti che rappresenta il modello di punta della gamma NIO, e che arriverà prima di tutto in Norvegia.

Nonostante le dimensioni e il peso piuttosto elevato di 2435 kg, l’auto ha sfoggiato una sicurezza fuori dal comune, mettendo in mostra delle doti stupefacenti per quanto riguarda i sistemi di sicurezza attiva alla guida, specialmente quello riguardante la frenata automatica d’emergenza.

Infatti la stessa Euro NCAP precisa che: “Il 7 posti completamente elettrico, si fa notare anche e soprattutto nell'ambito della sicurezza attiva. Con risultati eccellenti per il suo sistema di frenata di emergenza autonomo e una serie completa di altre funzioni di prevenzione degli incidenti, NIO ottiene un punteggio del 92 percento alla voce Safety Assist”.

Presentarsi al cospetto del mercato europeo con un biglietto da visita che riporta le 5 stelle Euro NCAP non è cosa da poco, e questo giocherà un ruolo fondamentale per ampliare la diffusione del marchio sul territorio. In tutte le prove effettuate, il corpo vettura in alluminio ad alta resistenza ha svolto il suo dovere, garantendo tanta sicurezza agli occupanti, non solo per guidatore e passeggero ma anche per coloro che viaggiano nella seconda e terza fila di sedili.

Questo il commento della stessa Euro NCAP a riguardo: “L'abitacolo dell'ES8 è rimasto stabile nel test di impatto con offset frontale, con rilevamenti che mostrano una buona protezione delle ginocchia e dei femori sia del guidatore che del passeggero. Sia nel test di impatto con offset frontale che nel test di impatto con barriera laterale, l'ES8 ha fornito una buona protezione a tutte le aree critiche del corpo dei manichini di 6 e 10 anni e ha ottenuto il massimo dei voti in questo frangente”.

Le doti messe in mostra dalla NIO ES8 le potete vedere voi stessi nei video allegati a questo articolo, e per completezza vi riportiamo i risultati di ogni singolo test. Per la protezione degli occupanti adulti ha ottenuto un punteggio di 82, mentre per i bambini il valore sale a 84. Per quanto riguarda l’urto con i pedoni il valore è di 72, mentre il risultato dedicato ai sistemi di sicurezza è di 92, ambito in cui la vettura eccelle e dove il brand ripone molti sforzi: pensate che NIO ha creato anche dei video dimostrativi per istruire i suoi clienti sul Navigate on Pilot, il sistema di Guida Autonoma di Livello 2 del produttore asiatico.