NIO come Tesla: arrivano le nuove batterie da 100 kWh che si cambiano al volo

Il tema delle batterie per auto elettriche è quantomai “caldo”, alcuni produttori sono convinti che utilizzare piccoli battery pack (pensiamo a Mazda per esempio) siano il modo migliore per frenare le emissioni generali, NIO invece va controcorrente e lancia la sua nuova batteria da 100 kWh.

Si tratta di una capacità davvero ampia, presente oggi ancora su pochissime vetture elettriche e di altissima fascia, pensiamo ad esempio alle Tesla Model S o alle Model X Long Range. Mazda invece, che abbiamo nominato sopra, ha preferito un piccolo accumulatore da 35,5 kWh per la sua nuova MX-30, che infatti concede appena 200 km di autonomia, una soglia considerata “fuori mercato” da parecchi produttori e utenti.

NIO ha scelto tutt’altra strategia, con le nuove batterie da 100 kWh possibili grazie alla tecnologia Cell-to-pack, che riduce l’ingombro interno e ottimizza gli spazi - più o meno ciò che Tesla vuole fare con le nuove batterie 4680. Con i nuovi battery pack di NIO, sarà possibile portare l’autonomia a circa 615 km, davvero niente male se si pensa che con i precedenti pacchi da 70 e 84 kWh si arrivata rispettivamente a 410 e 510 km.

C’è inoltre un’altra buona notizia: le nuove batterie sono compatibili anche con le auto precedenti, non solo con le nuove, visto che il battery pack non va a modificare gli ingombri. I clienti NIO possono dunque prenotare una sostituzione in qualsiasi momento, inoltre vi ricordiamo che l’azienda ha anche inventato un sistema per cambiare la batteria on-the-go, quando è scarica si cambia con un’altra carica, un servizio che sta ottenendo un ottimo riscontro di pubblico e costa 133 dollari al mese, oppure 1.200 dollari all’anno. Che sia questo il futuro della mobilità elettrica?