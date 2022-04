NIO cerca produttori europei che usino la sua tecnologia di Battery Swap

NIO è a oggi l'unico produttore ad avere avuto abbastanza coraggio da proporre una tecnologia di Battery Swapping su larga scala. Questa innovativa soluzione è arrivata anche in Europa a gennaio 2022 (in Europa il Battery Swap di NIO), più esattamente in Norvegia, ora però l'azienda apre i suoi brevetti anche ad aziende terze.

Di recente abbiamo intervistato il CEO di Lynk & Co Alain Visser e sul Battery Swapping non ha avuto grandi parole di elogio. Secondo il manager, la cui azienda propone auto a noleggio e in condivisione (alla guida della Lynk & Co 01), il Battery Swap non funzionerà mai. NIO pensa esattamente l'opposto: l'azienda cinese pensa che se ricaricare una batteria richiede troppo tempo è meglio sostituirla al volo presso stazioni automatizzate.

In questo modo le auto possono essere vendute senza batteria, con l'accumulatore preso soltanto a noleggio grazie al servizio di swapping. Una mossa che può sembrare incredibilmente smart ma che nasce con il primo modello della compagnia del 2018, con la tecnologia che nel frattempo è andata avanti sulle potenze di ricarica. Una start-up come Better Place ha puntato tutto sul battery swap e ha dichiarato bancarotta, persino Tesla ha lavorato a una soluzione simile nel 2014, per poi abbandonare tutto abbastanza in fretta.

Una batteria sembra durare almeno 15 anni (quanto dura la batteria di un'auto elettrica?), inoltre può essere ricaricata parecchio in fretta rispetto a qualche anno fa, motivo per cui far decollare il Battery Swap non sarà facile per NIO. Nonostante tutto questo scetticismo, l'azienda diffonde dati esaltanti, con 500.000 swap effettuati nel 2020.

Ora per la società è arrivato il momento di licenziare la sua tecnologia, nel senso che è alla ricerca di produttori vogliosi di utilizzare la sua tecnologia in licenza. Solo trovando qualche grosso partner la tecnologia può andare avanti, altrimenti è destinata a un epilogo drastico. NIO ha intenzione di portare le sue 888 stazioni (nel mondo) a 5.000 entro la fine del decennio. Entro il 2025 NIO vuole avere 1.000 stazioni di Battery Swap al di fuori della Cina, soprattutto in USA ed Europa. Riuscirà il produttore a vincere la sua scommessa?