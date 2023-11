Così NIO cambia la batteria dell'auto in pochi secondi: il battery swapping in un video

Molto probabilmente avete già sentito parlare di battery swapping, il sistema che azzera del tutto i tempi di ricarica delle auto elettriche, ma come funziona esattamente? Ecco un video in arrivo da Oslo.

La Norvegia è il mercato elettrico più avanzato d'Europa, diversi grandi produttori hanno deciso di lanciare nel Paese alcune delle loro tecnologie innovative prima di portarle altrove, è il caso di NIO ad esempio. La casa cinese ha installato in Norvegia diverse stazioni di battery swapping: basta entrare con la propria auto e in pochi istanti si ottiene una nuova batteria carica al 100%.

In questo modo non solo abbattiamo del tutto i tempi di ricarica, possiamo anche non acquistare una singola batteria come accade con altre auto elettriche del mercato. Le attuali batterie al litio, lo sappiamo, sono molto costose e con il tempo si degradano, con il passare degli anni perdono parte della loro capacità iniziale. Con il battery swapping la batteria diventa un servizio in abbonamento: in cambio di una quota mensile possiamo effettuare cambi batteria presso le stazioni dedicate. Ma come si effettua davvero un battery swapping?

Ce lo mostra un video pubblicato su TikTok proveniente da Oslo, dove NIO offre il battery swapping con accumulatori prodotti da CATL. Il filmato è parecchio suggestivo, si vede infatti come la vettura si posizioni in totale autonomia nel corretto "spot" per il cambio del battery pack. Accanto alla stazione l'auto richiede solo che venga avviata la manovra con un tasto e poi è tutto automatizzato. Il veicolo si spegne e il cambio batteria avviene in pochi secondi; con la batteria in sede l'auto si riaccende ed è subito pronta per ripartire. Vi affidereste a un servizio simile?