Nio, prima batteria a stato semisolido in serie: 150 kWh e 1.000 km di autonomia

Dopo aver inventato la pratica del Battery Swapping, la giovane impresa cinese Nio ha dato vita a un'innovazione di rilievo nel settore automobilistico, lanciando sul mercato la prima batteria semisolida prodotta in serie. Questa novità sarà presto disponibile come parte del servizio di sostituzione del marchio.

Questa nuova batteria promette di estendere drasticamente l'autonomia dei veicoli elettrici. Nio ha finora offerto le proprie vetture con due opzioni di batteria principali: da 75 kWh e da 100 kWh. Tuttavia, i clienti hanno anche la possibilità di acquistare un veicolo senza batteria, optando invece per un abbonamento mensile al servizio di batteria. Questa quarta opzione che il marchio offrirà, avrà una capacità di 150 kWh, e sarà disponibile solo tramite l'abbonamento. La produzione in serie di questa batteria è già avviata in Cina.

La progettazione è stata affidata all'azienda WeLion New Energy Technology, un produttore di batterie con sede a Pechino, che agisce anche come fornitore di celle batteria per Nio. Secondo quanto dichiarato dall'azienda, le celle da 150 kWh di questa nuova batteria vantano una densità energetica di 360 Wh/kg, mentre l'intero pacco ha una densità di 260 Wh/kg. Oltre a ciò, il sistema di raffreddamento è sei volte più potente rispetto alle normali batterie, contribuendo a mantenere il peso totale a soli 676 kg, appena 20 kg in più rispetto alla batteria da 100 kWh "standard" di Nio.

In un evento di prova precedente, il co-fondatore e CEO di Nio, William Li, ha collaudato la berlina Nio ET7 equipaggiata con questa batteria semi-solida da 150 kWh (che allora era solo un prototipo). Questa è riuscita a percorre ben 1.044 km, mantenendo ancora il 3% di capacità residua della batteria. Li rivelò inoltre che questa batteria ha superato questa cifra in altre prove, percorrendo 1.145 km dalla regione di Kunming a Beihai, stabilendo così un nuovo record mondiale per un veicolo elettrico di serie.

Nio, inoltre, ha recentemente lanciato un nuovo brand di nome: "Alps". Questo marchio mira a offrire veicoli elettrici competitivi sul mercato europeo, con prezzi inferiori rispetto alla Tesla Model Y. Alps prevede di offrire prestazioni eccezionali e un sistema di infotainment all'avanguardia. Il primo veicolo di Alps, basato sulla piattaforma NT 3.0 di Nio, è previsto per ottobre 2024 e potrebbe includere un sistema di sostituzione della batteria simile a quello offerto da Nio.

