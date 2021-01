Il Ninebot Segway Max G30 in sconto su Amazon: si compra anche a rate

Con l’avvicinarsi della primavera e l’alzarsi delle temperature, potrebbe aumentare la voglia di acquistare un nuovo monopattino elettrico - e oggi vogliamo segnalarvi un’ottima offerta sul Ninebot Segway Max G30.

Parliamo di uno dei migliori monopattini elettrici dell’intero mercato, un bestione con una larga pedana e grandi gomme tubeless da 10” che è pressoché impossibile bucare. La sua autonomia può arrivare fino a 65 km con la modalità di guida intermedia, ovvero quella che mantiene la velocità massima a 20 km/h, anche in modalità Sport però è possibile superare di poco i 40 km - come vi abbiamo raccontato nella nostra prova del Ninebot Segway Max G30. Il Re del mercato costa ora 699 euro su Amazon.it, con uno sconto di 100 euro esatti.

Il sito di e-commerce americano vi permette inoltre di acquistarlo in comode rate senza dover sborsare l’intera cifra nell’immediato: la proposta di Amazon è 5 rate mensili a interessi zero, ovvero 139,80 euro al mese, senza dover passare per finanziarie e altre entità “terze”. Il tutto è gestito direttamente da Amazon e non dovete stipulare alcun contratto particolare. Per saperne di più, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato ai pagamenti rateali di Amazon, che effettivamente possono avvenire in due modalità differenti.