Il Ninebot Segway ES2 V1.6 in offerta: col bonus costa 164 euro

Il Ninebot Segway ES2 è sicuramente uno dei monopattini più venduti del momento, anche se in circolazione le scorte sembrano essere tremendamente limitate. Maldarizzi.com lo propone ora in sconto sul suo e-commerce a 409 euro.

Si tratta di un e-commerce 100% italiano che rilascia regolare fattura, dovete solo richiederla in fase di checkout prima di concludere l'acquisto, fornendo il vostro codice fiscale o la partita IVA. Cliccate qui per acquistare il monopattino. Con la fattura l'acquisto diventa perfettamente compatibile con il Bonus Mobilità 2020 che vi permette di acquistare il monopattino col 60% di sconto. O meglio: di ottenere il 60% di rimborso una volta che la piattaforma dell'iniziativa sarà funzionante.

Per saperne di più potete leggere la nostra recensione del Ninebot Segway ES2, con e senza batteria aggiuntiva, venduto da Maldarizzi.com nella sua versione hardware 1.6, la più recente e (almeno sulla carta) meno propensa al surriscaldamento rispetto alle versioni precedenti.

Ricordiamo che possono ottenere il bonus solo i maggiorenni che hanno la residenza (non il domicilio) nei "capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti)". Cliccate qui per leggere tutte le regole ufficiali pubblicate dal Governo, oppure qui per conoscere la Fase 1 e la Fase 2 dell'operazione.