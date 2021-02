Il Ninebot Segway E25E in offerta a tempo su Amazon, anche a rate

Proprio mentre scriviamo, diverse città d’Italia stanno assaporando un piccolissimo accenno di primavera, con temperature più alte rispetto alle scorse settimane. Il meteo perfetto per circolare in monopattino elettrico - e a tal proposito vogliamo segnalarvi una interessante offerta Ninebot Segway su Amazon.

Nello specifico parliamo del Ninebot Segway E25E, il modello “mediano” dell’attuale generazione, in offerta a tempo a 439,90 euro. Il colosso dell’e-commerce permette inoltre l’acquisto rateale a interessi zero, gestito direttamente da Amazon; questo vi permette di acquistare subito in cinque rate da 87,98 euro l’una, senza busta paga, senza richieste particolari, tutto gestito dal sistema interno del colosso. Per saperne di più, qui un nostro articolo sulle rate Amazon.

Tornando al Ninebot Segway E25E, si tratta di uno dei migliori modelli in circolazione. Offre fino a 25 km di autonomia e una velocità massima di 25 km/h. Ha 3 freni di bordo, anteriore, posteriore meccanico e magnetico, pneumatici da 9 pollici a doppia densità che non si possono bucare e non richiedono manutenzione (e assorbono inoltre le vibrazioni del terreno) e un piccolo ammortizzatore anteriore. Nella confezione anche un utile campanello, che prima mancava dalle scatole Segway.



Anche se si tratta della scorsa generazione, esiste più di una similitudine con il Ninebot Segway ES2 che abbiamo provato tempo fa.