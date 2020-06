Il Ninebot Segway E22E arriva nei negozi: tutte le novità del monopattino elettrico

I monopattini elettrici Segway sono certamente fra i più venduti nel mondo, conosciamo soprattutto il Ninebot ES1, l'ES2 (che abbiamo recensito con batteria extra) e il recente Max G30, nei negozi però vi sarà già capitato di vedere il nuovo Ninebot Segway E22E. Non si tratta di un errore del commerciante ma proprio di un nuovo modello a listino.

Arrivato un po' in sordina, il Ninebot Segway E22E è di fatto la naturale evoluzione dell'ES1, ha infatti un design molto simile, 22 km di autonomia, 20 km/h di velocità massima e non è ammortizzato a differenza dell'ES2. Qui però arriva la migliore novità di questo modello: le gomme non sono più piene e rigide ma a doppia densità, ripiene di schiuma, in grado dunque di assorbire in modo ottimale le irregolarità del terreno, senza necessità di molle aggiuntive.

Guardando alla scheda tecnica, scopriamo come il motore sia da 300W (in grado di scalare fino al 15% di pendenza) e la batteria integrata da 184 Wh/5.100 mAh, capace di ricaricarsi in 3 ore e mezza. Inoltre, così come l'ES1 e l'ES2, anche l'E22E supporta la batteria extra, che porta la velocità a 25 km/h e l'autonomia a 45 km. Segway continua a non montare freni meccanici, resta però il freno elettronico sul motore e quello fisico sulla ruota posteriore, da spingere con il piede in caso di necessità. Il Ninebot Segway E22E è disponibile presso Unieuro a un prezzo di 449,99 euro, potendo sfruttare il Bonus Mobilità 2020 il costo finale sarebbe di soli 180 euro.