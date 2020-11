Il Ninebot Segway Air T15E in sconto su Amazon.it, il monopattino compatto e leggero

Lo scorso mese di maggio vi abbiamo parlato del nuovo monopattino Ninebot Segway Air T15, un modello particolare che la società cinese stava finanziando tramite Kickstarter. Oggi quel monopattino è disponibile su Amazon.it.

Presente già da un po’ di tempo sulla piattaforma di e-commerce, il nuovo Ninebot Segway Air T15E è proposto ora a 649 euro anziché 749 euro, inoltre - come per altri prodotti venduti da Amazon - è possibile acquistarlo a rate con Cofidis e in questo articolo vi spieghiamo in dettaglio come. Ma di che modello parliamo esattamente?

L’Air T15E è estremamente compatto, pensato quasi ed esclusivamente per percorrere “l’ultimo chilometro”, il perfetto mezzo di completamento per chi magari prende autobus e treni di raccordo. Si richiude per contenere al massimo le sue dimensioni (spessore di appena 22 cm, perfetto per essere trasportato in auto), pesa appena 10,5 kg e ha ruote piene da 7,5 pollici all’anteriore, 6 pollici al posteriore.

Il corpo è in alluminio e ha un freno elettrico (freno motore) nella ruota anteriore, mentre al posteriore possiamo utilizzare il classico pedale meccanico. Ha un piccolo display incastonato nel manubrio e ha diverse modalità di guida, può ad esempio andare a 6 km/h nelle zone pedonali così come toccare i 20 km/h nella sua modalità sportiva. Supera salite del 15% e ha un’autonomia stimata in circa 12 km, ma sappiamo che questo dato è influenzato da moltissimi fattori. Non è certo un monopattino da “enduro”, un mezzo che possa sostituire interamente uno scooter classico, può però aiutarvi nei piccoli raccordi.