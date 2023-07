Nilox lancia tre nuove e-bike cargo: c'è anche la familiare Cargo Long

Giusto questa mattina abbiamo ricordato, parlando delle nuove e-bike 2024 di Peugeot, che le bici cargo sono sempre più diffuse grazie alla pedalata assistita. Ora vi mostriamo le novità Nilox del settore, con tre e-bike viste per la prima volta a IFA 2022 e ora pronte ad arrivare sul mercato.

Le tre bici si chiamano Cargo Light (C1), Cargo Mid (C2) e Cargo Long (C3), ognuna con caratteristiche uniche. Partiamo dalla Nilox Cargo Light, una bici abbastanza tradizionale pensata per chi ha necessità di trasportare piccoli effetti personali come zaini, borse o buste della spesa. Il modello è infatti dotato di un portapacchi anteriore fino a 15 kg e uno posteriore fino a 25 kg con fasce elastiche per aumentare la stabilità in fase di marcia.

Il cambio SHIMANO offre 6 velocità, mentre il motore BAFANG da 250 W e la batteria da 360 Wh promettono fino a 55 km di autonomia. Il peso massimo che può trasportare la bici è di 120 kg, mentre il suo prezzo consigliato è di 1.699,95 euro.

Un tantino più interessante è forse la Nilox Cargo Mid, che all’anteriore può trasportare sempre 15 kg ma al posteriore può arrivare a ben 50 kg di peso. Il cambio SHIMANO ha 7 velocità e il peso dell’intera bici non va oltre i 25,5 kg. Viene mossa da un motore BAFANG M400 da 250 W e 80 Nm di coppia, mentre la batteria è da 468 Wh e promette fino a 60 km di autonomia. Il prezzo consigliato della Nilox Cargo Light è di 2.699,95 euro.

Chiudiamo infine con la Nilox Cargo Long, che riprende uno dei design più in voga del momento. Si tratta di una e-bike familiare che può aiutarvi in diverse situazioni, del resto può trasportare un peso totale omologato fino a 180 kg. Al posteriore si possono alloggiare fino a due bambini, oppure si possono sistemare oggetti di ogni tipo.

Il motore montato sul mozzo posteriore è un BAFANG da 250 W e 45 Nm con sensore di coppia integrato, il cambio SHIMANO offre 8 velocità differenti mentre le ruote sono asimmetriche: 27” x 2,20” all’anteriore e 20” x 2,20” al posteriore. Nonostante le potenzialità, questa bici cargo pesa soltanto 24 kg ed è una delle più leggere del mercato attuale. Chiudiamo infine con la batteria, che con i suoi 360 Wh promette fino a 50 km di autonomia. Il prezzo della Nilox Mid Long è di 2.799,95 euro.