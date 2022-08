Nilox lancia il monopattino S1 e l'e-bike Cargo Light a IFA 2022

A Berlino sta prendendo forma IFA 2022, una delle più grandi fiere tecnologiche d'Europa, dove Nilox ha appena presentato le sue novità 2023 riguardanti la mobilità elettrica. Pensiamo al monopattino Nilox S1, alla e-bike Cargo Light e a una e-bike per bimbi.

Partiamo proprio dal pezzo forte, il monopattino elettrico S1, che segue il lancio del modello M1 (proviamo il monopattino Nilox M1 con NFC) avvenuto lo scorso anno. Nilox S1 si distingue per le frecce direzionali sia posteriori che anteriori e il freno posteriore a disco. Il motore è da 350 W e promette fino a 28 km di autonomia massima a 20 km/h. Per ricaricare la batteria completamente servono 4 ore. Come su M1 torna anche su S1 il tag NFC per la messa in funzione del veicolo - che dovrebbe così scoraggiare il furto. Nilox S1 sarà disponibile a un prezzo consigliato di 499,95 euro.

Arriviamo così a parlare della e-bike Cargo Light, una categoria di bici che al momento gode anche di un bonus governativo (ufficiali gli incentivi per acquistare carbo e-bike). Si tratta di una bici elettrica dotata di due portapacchi da 25 kg, uno posteriore e uno anteriore, con fasce elastiche per il massimo della stabilità. La batteria da 36 V/10 Ah può garantire fino a 60 km di autonomia a 25 km/h grazie a un motore da 36 V/250 W abbinato a un cambio SHIMANO a 6 velocità. Può trasportare fino a 120 kg di peso e ha ruote da 27,5" x 1,5" con freni a disco, luci LED, display LCD sul manubrio. Il suo prezzo è di 1.699,95 euro.

Infine la E-bike Kids presentata in esclusiva a IFA 2022 è ovviamente dedicata ai più piccoli, dai 4 ai 6 anni. Ha pneumatici da 16" e freni a disco posteriori. Il telaio è leggero ma pensato per durare nel tempo, incorpora anche una batteria da 25,2 V/4 Ah che funziona per 3 ore e un motore da 250 W. Costa 499,95 euro. Dal 2 al 6 settembre questi prodotti si potranno visionare a IFA 2022 allo Stand 105, Hall 3.2.