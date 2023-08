Nilox lancia un monopattino con gomme fat che va anche offroad: prezzo e caratteristiche

I monopattini elettrici vi danno un senso di instabilità alla guida? Oppure temete che le troppe irregolarità dell’asfalto delle nostre città possano mettervi in pericolo? Nilox ha presentato a IFA 2023 un modello che non teme neppure l’offroad...

Si chiama Nilox Lizard e si fa riconoscere subito per via delle sue gomme fat da 10”, non lisce ma carrozzate. Il monopattino è anche dotato di una forcella ammortizzata all’anteriore, un dettaglio che si vede sempre meno sul mercato - con i produttori che spesso delegano tutto il lavoro di assorbimento a pneumatici tubeless oppure a camera d’aria. In vista delle nuove regole del Codice della Strada, già anticipate dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Nilox Lizard offre già un porta targa nel parafango, inoltre è dotato di frecce direzionali integrate sulle manopole, dunque è perfettamente in linea con le leggi attuali.

Dotato di un motore elettrico da 350 W e di una batteria da 36 V/10 Ah che promette fino a 40 km di autonomia, il Nilox Lizard non teme né ghiaia né strade accidentate, inoltre non bisogna preoccuparsi neppure delle forature. In caso di furto è possibile bloccare il monopattino tramite app, dunque i ladri dovrebbero essere scoraggiati da questa nuova funzione...

A completare il quadro generale troviamo una colorazione verde militare per le manopole e il parafango, mentre altri due colori del telaio potranno essere sabbia per il modello Viper e rosso per il modello Ant. Le tre varianti si potranno acquistare a un prezzo di listino di 599,95 euro.

Ricordiamo che Nilox propone anche varie e-bike di qualità, fra gli ultimi arrivi si fanno sicuramente notare le nuove e-bike cargo Nilox 2023, un tipo di bici elettrica che sta vendendo sempre meglio.