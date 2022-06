Nilox lancia il nuovo Acqua Scooter per un'estate hi-tech

Nilox è sicuramente famosa per i suoi monopattini elettrici e le sue e-bike, a tal proposito abbiamo provato il Nilox M1 con accensione NFC. La società però ha le mani in pasta in più settori e ora è pronta a lanciare un innovativo veicolo: un Acqua Scooter per un'estate all'insegna del divertimento.

Pesa soltanto 3,5 kg, può dunque essere scarrozzato ovunque senza grande sforzo, può persino viaggiare in aereo nel bagaglio a mano (a patto che le singole batterie, massimo due unità sfuse per passeggero, siano protette singolarmente per impedire cortocircuiti). Tecnicamente è dotato di un cambio a 3 rapporti, si può utilizzare a una profondità massima di 30 metri e, grazie alla batteria estraibile agli ioni di litio da 25,9 V/5 Ah, si può utilizzare fino a 35 minuti con una piena carica.

Per aumentare il divertimento, l'Acqua Scooter permette di fissare in cima una action cam, così che possiate registrare ogni momento delle vostre avventure (inoltre la stessa Nilox ha a listino diverse action cam per la vostra estate). Arriviamo così alla domanda clou, quanto costa? Il Nilox Acqua Scooter ha un prezzo di 399,95 euro ed è acquistabile sul sito ufficiale Nilox oppure presso le grandi catene di elettronica e i principali e-tailer e retailer.