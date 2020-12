Il Nilox Doc Twelve in sconto al minimo storico nel nuovo volantino Trony

Dicembre 2020 è ormai arrivato e le temperature sono scese un po’ in tutta Italia. La nuova primavera è ancora lontana, può essere però un ottimo momento per acquistare un nuovo monopattino elettrico. da Trony ad esempio il Nilox Doc Twelve è al suo minimo storico.

Parliamo di uno dei modelli più caratteristici del mercato attuale, un monopattino elettrico che si fa notare per via delle sue ruote da 12 pollici - una misura davvero “enorme” per un monopattino, che garantisce una migliore tenuta di strada e una maggiore stabilità. Il Nilox Doc Twelve è così proposto a 499,99 euro al posto dei classici 599,99 euro, un prezzo che a memoria ci sembra decisamente un “minimo storico”.

L’autonomia è pari a circa 30 km, la velocità massima è di 25 km/h come legge impone, attenzione però: si trova in sconto solo presso i rivenditori Trony che aderiscono al volantino “Il meno caro lo paghi la metà”, valido da oggi 3 dicembre fino al 24. In sconto anche la e-bike pieghevole Nilox J1, proposta a 699,99 euro con 25 km di autonomia e un motore da 250W. Le sue ruote sono da 20 pollici e il suo design è alquanto vintage, con cestino frontale.