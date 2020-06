Nikola Badger: il rivoluzionario pick-up ad idrogeno, ordini aperti dal 29 giugno

Già stufi dei pick-up elettrici? Nikola, un'azienda di cui si sta parlando molto in questi giorni, sta per aprire i preordini per un pick-up che verrà venduto anche con alimentazione ad idrogeno. Si chiama Nikola Badger.

È il primo veicolo rivolto ai consumatori del produttore, che vede nel settore dei mezzi pesanti il suo business principale. Il Nikola Badger sarà venduto sia in versione 100% elettrica che con alimentazione ad idrogeno. In quest'ultimo caso le batterie vengono alimentate dalle celle a combustibile con ovvi vantaggi per l'autonomia: il veicolo può percorrere 480Km con una singola carica, mentre il modello ad idrogeno vede la sua autonomia estesa ad oltre 900Km.



Per la potenza, si parla invece di 666kW e 1.328 Nm per uno scatto da zero a cento in 2,9 secondi netti.

La cosa interessante è che il truck dispone di una struttura modulare che, anche laddove si preferisse optare per la soluzione EV, consente comunque di installare le celle a combustibile in un secondo momento.

Tutte le informazioni sul pick-up saranno date durante il Nikola World 2020, evento di punta di Nikola Motors che vedrà proprio il Badger per protagonista. Se si decide di prenotare il Nikola Badger a partire dal 29 giugno si riceverà, di diritto, un biglietto per partecipare all'evento. Non male.