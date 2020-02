Nikola Badger, il pick-up elettrico a batteria e a idrogeno con 965 km di autonomia

Non solo Tesla Cybertruck e Hummer EV: Nikola ha presentato il suo nuovo pick-up elettrico Badger, un mostruoso concept che promette 965 km di autonomia.

Una quantità effettivamente spropositata per un veicolo elettrico a batteria ma c'è una sorta di trucco: si tratta infatti di un truck ad alimentazione ibrida. La batteria agli ioni di litio installata nel pianale garantisce 480 km di autonomia, mentre grazie all'aggiunta dell'idrogeno si arriva alla cifra record (per un veicolo elettrico almeno) di 965 km. Il tutto senza sacrificare le prestazioni, con uno scatto 0-96 km/h possibile in appena 2,9 secondi.

Per ora parliamo solo di un concept, quando il Badger arriverà sul mercato però dovrà vedersela con il suddetto Cybertruck di Tesla, il nuovo Hummer elettrico di GMC, il Rivian R1T, il Ford F-150 Electric e il Bollinger B2 (per saperne di più sui nuovi pick-up elettrici vi rimandiamo al nostro articolo dedicato). Il passaggio dalla sola batteria da 160 kWh all'uso combinato dell'idrogeno avviene premendo un solo pulsante, inoltre la sua potenza massima è di ben 906 CV, con 455 CV continui, mentre la coppia arriva a 1.328 Nm. Può rimorchiare oltre 3.600 kg di peso e può ospitare comodamente 5 passeggeri. Riuscirà a mettere i bastoni tra le ruote degli altri grandi pick-up elettrici del mercato?