Nikita Mazepin non correrà più per Haas? Al suo posto Fittipaldi o Giovinazzi

Sono passati pochi giorni dalla conferma della FIA della permanenza di Nikita Mazepin in Haas per il Campionato di Formula 1 2022. Tuttavia, in rete aumentano i rumor di un suo possibile abbandono della scuderia statunitense, il quale lascerebbe il posto alla riserva Pietro Fittipaldi a fianco di Mick Schumacher.

I report che tratterebbero questa possibile soluzione definitiva per il pilota russo starebbero aumentando in queste ore tra i canali di Sky Sports e BILD in Germania: il primo canale avrebbe affermato che Haas sarebbe pronta a chiudere i rapporti con Nikita Mazepin nonostante il permesso di correre con bandiera neutrale esattamente come nel 2021, con il team principal Guenther Steiner dettosi “dubbioso sul futuro di Mazepin”, specialmente in seguito alla rimozione dello sponsor Uralkali di proprietà del padre Dmitry Mazepin.

In particolare, un analista di Sky Sport Germany ha dichiarato che due fattori chiave porteranno all’addio di Mazepin: la pressione esterna dovuta dalla comunità internazionale, e il fatto che Haas è un team di origine statunitense. A ciò si aggiunge una serie di complicazioni per il Campionato di Formula 1 2022 dato che, in caso di permanenza in Haas, Mazepin si troverebbe costretto a non gareggiare a Silverstone e potrebbe sentirsi “preso di mira” dai fan del motorsport alla luce della triste situazione internazionale.

Il noto quotidiano BILD corrobora questi rumor parlando di un possibile ritorno di Antonio Giovinazzi a fianco di Mick Schumacher, a meno che Haas non faccia ufficialmente affidamento alla riserva Pietro Fittipaldi. In poche parole, l’addio di Mazepin non è ancora ufficialmente confermato ma è oramai altamente probabile.

A ciò si aggiunge la recente cancellazione definitiva di tutti i GP futuri in Russia.