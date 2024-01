Nieto: 'Mi fermano per strada e mi dicono che Marquez vincerà, è tornato l'effetto Rossi'

E' innegabile ed è sotto gli occhi di tutti: da quando Marc Marquez ha firmato con il team Ducati Gresini, l'attenzione e l'hype nei confronti della MotoGp è aumentata notevolmente. Tutti non vedono l'ora che cominci la stagione 2024 proprio per scoprire dove potrà arrivare il classe 1993.

Molti coloro che si dicono convinti che l'ex Honda tornerà competitivo fin da subito, a cominciare da Jorge Lorenzo, che ha affermato di fare il tifo per Marquez, e fra i tifosi dello spagnolo anche Fonsi Nieto, nipote del leggendario Angel Nieto nonché direttore sportivo del team Pramac Ducati.

Parlando ai microfoni di Revelo ha spiegato: “Marc Márquez è un ragazzo con otto campionati del mondo e che, solo per il suo curriculum, è all’altezza degli altri piloti. Non è un ragazzo con cui vorresti combattere, perché è molto sfuggente, non getta la spugna. Penso che debba essere una motivazione, non un’ossessione”.

Marquez ha già dato un assaggio di ciò che potrebbe accadere nel 2024 in occasione dei test di Valencia di fine novembre e a riguardo Nieto ha spiegato: “Mi è stato chiesto a Valencia, dopo i test, se mi ha sorpreso ciò che ha fatto e ho detto no, ha fatto esattamente quello che mi aspettavo. In quella sessione di allenamento Marc ha dato il suo 100%, dopo tutto quello che aveva passato e con tutta la rabbia accumulata. Molti piloti guardavano l’orologio perché dopo un Campionato del Mondo tornavano in sella il lunedì, praticamente con la stessa moto… Non erano motivati al massimo”.

E ancora: “I fan mi fermano per strada e mi dicono che Marc vincerà la prossima stagione”, ma Nieto avvisa: “Rilassatevi, ci sono anche gli altri piloti e vanno veloci. E Pecco ha due campionati del mondo”.

Secondo Nieto è tornato l'entusiasmo di quando c'era Valentino Rossi: “Alla fine della giornata, quando apri un giornale, anche se è arrivato quindicesimo, si parlerà di Marc Márquez. Era lo stesso con Valentino Rossi”.