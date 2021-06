Niels Van Roij sta progettando un tributo alla Ferrari Daytona Shooting brake del 1972

Il carrozziere olandese Niels Van Roij è rinomato per le sue auto speciali, pezzi unici realizzati su misura, per accontentare i clienti più esigenti. Ovviamente la creazione di una one-off non è cosa semplice, e nasconde tantissime ore di lavoro e progettazione, e in questo caso il processo viene documentato passo dopo passo sui social.

Il cliente che ha commissionato l’auto ha chiesto espressamente che venisse documentato tutto il processo d’ideazione e di costruzione del mezzo, un’ottima idea, specialmente per gli appassionati come noi. Il designer olandese sta costruendo quindi un tributo alla Ferrari 365 GTB/4 Daytona del 1972, e ogni lunedì posta un’immagine che racconta cosa succede dietro alle quinte di questo progetto.

L’auto si basa su una Ferrari 599 GTB Fiorano, ma Niels ha iniziato a modificarla per renderla somigliante alla vettura a cui si ispira. Le modifiche più evidenti si trovano ovviamente nella parte posteriore dell’auto, ma anche l’anteriore ha subito numerose cure, tanto da diventare più alto di circa 10 cm, per dare quel look da squalo dell’auto originale.

Guardandola di lato è evidente come venga completamente rivisitata la Fiorano. La linea del tetto cambia radicalmente all’altezza del lunotto, e continua fino in fondo al posteriore, con montanti B modificati, da cui partono dei finestrini a farfalla molto allungati. La coda tronca ha richiesto moltissime ore di studio, dato che doveva restituire il look retro della vettura anni ‘70, ma con proporzioni moderne e ben amalgamate al resto dell’auto.

L’ultimo post Instagram del designer svela l’auto con una coda plasmata in argilla, ma guardando il numero di render differenti che vedete nella galleria, vi renderete conto di quanto tempo richieda una creazione di questo calibro. L’auto dovrebbe essere pronta entro la fine dell’anno, e manterrà il telaio e il propulsore 6 litri V12 della Fiorano – che con un po’ di fortuna, si può comprare ad un prezzo molto conveniente.

Rimanendo in tema di auto basate su Ferrari, guardate l’ultima nata della carrozzeria Touring Superleggera, la Arese RH95, una sportiva su base 488 Pista per festeggiare il 95° anniversario del costruttore.