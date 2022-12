Nico Rosberg va in testacoda a bordo della Rimac Nevera tra le curve di Monaco

Nico Rosberg sta vivendo una seconda giovinezza da quando si è ritirato dal circus della F1, e adesso ci porta con lui nei vari video pubblicati sul suo canale YouTube, mostrandoci test drive di vetture leggendarie come la Ferrari F40 e non solo: l’ultimo filmato ci porta a bordo della sua nuova Rimac Nevera, ma non tutto è andato secondo i piani.

Per chi si fosse perso la notizia, Nico Rosberg si è portato a casa la prima Rimac Nevera di produzione, consegnatali direttamente dallo stesso Mate Rimac ma, ad oggi, ancora non aveva avuto il modo di testarla a dovere, per cui in occasione delle feste natalizie a pensato bene di farsi - e farci - un regalo portandola sulle tortuose strade che si dipanano attorno al Principato di Monaco.

Nico ci spiega quanto sia speciale ed efficace la vettura ma soprattutto quanto sia semplice da guidare nonostante le performance fuori di testa che è in grado di offrire. Tra una curva e l’altra, l’ex iridato di Formula 1 ha poi deciso di testare l’invitante modalità di guida ‘Drift’, provando a dare spettacolo in uno dei tanti tornanti offerti da quelle strade meravigliose.

Quando Mate Rimac consegnò la vettura a Nico, gli disse chiaramente che la Nevera non è affatto amichevole in modalità drift e richiede un po’ di confidenza. Un campione del mondo di F1 non manca certo di esperienza, ma la Nevera è un oggetto talmente fuori dagli schemi che può diventare insidiosa anche per uno come Nico, e infatti la manovra non è andata secondo i piani e l’auto è finita in testacoda nel bel mezzo della strada.

Se ciò non bastasse, successivamente il pilota ha anche azionato inavvertitamente il freno di stazionamento della vettura e non è più riuscito a toglierlo, dunque dopo aver bloccato il traffico per qualche minuto, è riuscito a mettere l’auto a bordo strada, ma ha dovuto lasciarla lì per correre a comprare i regali di Natale alla sua famiglia: insomma, anche i campioni sono persone normali.