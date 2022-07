Nico Rosberg terrorizzato a bordo dell'offroad Extreme E: "Più pauroso di una Formula 1!"

Nico Rosberg non è certo quel tipo di persona che si spaventa di fronte alla velocità, anche perché se fosse stato così non vanterebbe un titolo iridato in Formula 1. A quanto pare però, anche un pilota navigato come Rosberg può rimanere ancora senza parole a bordo di un auto: le urla invece non sono mancate.

Il pilota tedesco è il proprietario del team Rosberg X Racing che compete nel campionato Extreme E riservato ai buggy elettrici (anche McLaren corre in Extreme E con Tanner Foust ed Emma Gilmour), e quindi ha deciso di assaporare l’esperienza a bordo di queste incredibili che vetture, che nonostante la propulsione elettrica, regalano prestazioni incredibili.

Dopo averci mostrato alcuni dettagli della vettura, Nico si è messo al volante del fuoristrada, e ha dato subito dimostrazione di quanto sia divertente da guidare grazie ad un comportamento piuttosto giocoso, favorito dall’esplosione di coppia immediata che arriva dai motori elettrici. Poco dopo invece si è seduto sul posto del passeggero accanto al pilota rally Johan Kristofferson, primo vincitore del giovane campionato Extreme E.

Una giornata apparentemente tranquilla si è trasformata in un giorno memorabile per il pilota tedesco, nel bene o nel male: Nico è rimasto sbalordito da quello che può fare il mezzo guidato al limite, al punto da essere visibilmente spaventato, con urla e molteplici inviti a rallentare annessi. Una volta sceso, ha affermato di aver vissuto un’esperienza più paurosa della Formula 1, e detto da un pilota come lui è tutto dire.

Prima di lasciarvi alla visione completa del video vi ricordiamo che il campionato Extreme E è alla sua seconda edizione, con 9 team e 18 piloti impegnati a competere nella serie (anche Lewis Hamilton ha fondato un team per l'Extreme E), tutti a bordo di della stessa vettura costruita dalla francese Spark Racing Technology.