Nico Rosberg ci porta a fare un giro tra la storia di Ferrari e le urla della Monza SP1

Ferrari ha sorpreso tutti quando nel 2018 ha presentato le Monza SP1 ed SP2 a Parigi. Si tratta di speedsters incredibilmente veloci basate sulla piattaforma della 812 Superfast (in arrivo un nuovo modello), e figurano un mix di design vecchio stile e ultimi ritrovati tecnologici.

Sotto al cofano troviamo un grosso V12 aspirato da 6,5 litri, e Nico Rosberg in persona l'ha portato al limite in un video appena pubblicato su YouTube. Il pilota tedesco Campione del Mondo di Formula 1 nel 2016, si trovava a Maranello per una visita alla sede Ferrari, quando ha ricevuto l'invito per guidare una magnifica Monza SP1 sul famoso tracciato di Fiorano.

Come potete notare voi stessi Nico si è dato alla pazza gioia, e ha sfruttato tutti gli 809 cavalli messi a disposizione dal bolide del Cavallino Rampante:"Mi sono divertito tantissimo nel visitare il museo di Ferrari e della Scuderia Ferrari con tutta la loro storia: epiche Ferrari d'epoca, impressionanti Ferrari da F1, e le più veloci e potenti Hypercar Ferrari." Nico, parlando del suo viaggio in Italia aggiunge poi:"Nel mezzo ho dato un'occhiata alla linea produttiva, ed è stata un'esperienza sbalorditiva vedere la 488 Pista in costruzione! Successivamente sono andato a Fiorano, il test track di Ferrari, e per dei fantastici giri veloci in una delle 160 Ferrari Monza SP1 Limited Edition."

E' stato divertente anche per noi assistere ai suoi giri sul tracciato, figuriamoci quanto possa esserlo stato per lui. Ad ogni modo anche PowerslideLover ha avuto occasione di conoscere la Ferrari Monza. Lo ha fatto però con uno stile particolare: una prova di drift sulla neve del Passo Giau.