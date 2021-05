Nico Rosberg diventa il nuovo brand ambassador di Continental

Due nomi prestigiosi dell’automotive uniscono le forze in una nuova partnership: il campione del mondo di Formula 1 e imprenditore nella mobilità sostenibile Nico Rosberg è diventato il nuovo brand ambassador di Continental.

"Nico Rosberg e Continental sono una coppia perfetta - dice Philipp von Hirschheydt, responsabile della divisione Replacement Tires EMEA - ha ottenuto un enorme successo nel Motorsport, è il simbolo di prestazioni di guida di altissimo livello ed è impegnato su più fronti a favore della protezione dell’ambiente. Analogamente Continental, in qualità di fornitore e produttore leader di pneumatici premium, rappresenta un modello di riferimento per la sicurezza e le massime prestazioni in tutte le situazioni di guida. Inoltre, come Gruppo, stiamo portando avanti una strategia di sostenibilità particolarmente rigorosa: oltre ad essere all'avanguardia nello sviluppo di soluzioni tecnologiche ecocompatibili, ci siamo prefissati obiettivi estremamente precisi in termini di pratiche commerciali sostenibili a impatto zero in tutta la filiera".

E Rosberg aggiunge: "Sono molto orgoglioso di lavorare con un partner che mette la sostenibilità, la tecnologia e la sicurezza al centro delle sue attività. Continental si impegna fortemente nella mobilità sostenibile, proprio come me, e lo sviluppo e l’innovazione nel settore pneumatici sono fondamentali in questo senso. È importante che alla base di una collaborazione ci siano valori condivisi e non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme".

L'ottima intesa tra i due partner è apparsa evidente già in occasione dell'evento inaugurale della serie Extreme E, che si è tenuto il primo weekend di aprile nel deserto dell'Arabia Saudita e durante il quale il team Rosberg Xtreme Racing si è aggiudicato la vittoria anche grazie agli pneumatici forniti da Continental, Founding Partner di Extreme E.

Questa serie di gare off-road si svolge negli angoli più remoti del pianeta con SUV elettrici appositamente progettati. Con uno speciale focus sulla sostenibilità, Extreme E è stata esplicitamente concepita per attirare l’attenzione sugli effetti del cambiamento climatico e promuovere in loco azioni e progetti per la salvaguardia del clima e dell’ambiente. Nico Rosberg, insieme al suo team Rosberg Xtreme Racing, e Continental, come uno dei principali sponsor della serie e sviluppatore ufficiale degli pneumatici off-road utilizzati da tutte le squadre, sono tra i più forti sostenitori di Extreme E.