Nico Rosberg guida una Rimac C-Two, l'elettrica che tocca i 412 km/h

Conoscete già la Rimac C_Two? Vi rinfreschiamo noi la memoria: si tratta di una delle vetture elettriche più potenti del momento, una supercar da sogno su cui Nico Rosberg ha messo da tempo gli occhi. Per questo motivo è andato in Croazia per acquistarne e guidarne una...

L’ex pilota di Formula 1 ha pubblicato più di un video per raccontare l’esperienza di acquisto a Zagabria, là dove si trova il quartier generale di Rimac. Una struttura all’avanguardia che mette a disposizione un’intera area dedicata alla personalizzazione della propria vettura, un modello - ricordiamolo - in grado di toccare i 412 km/h con la sola potenza elettrica.

Il vero dato sconvolgente del veicolo però riguarda la sua coppia: 2.300 Nm di coppia elettrica subito disponibile, qualcosa davvero fuori di testa che merita un pilota attento ed esperto come Rosberg, non parliamo certo di una vettura per tutti, da tutti i giorni - del resto il suo prezzo è pari a 2,2 milioni di euro.

Nel primo video, che dura 20 minuti, ci si concentra su colori, materiali, si fa visita alla fabbrica di assemblaggio, nel secondo invece arriva forse la parte migliore: Nico Rosberg si mette infatti alla guida di un prototipo Rimac C_Two per testare su pista le potenzialità di questa vettura fuori da ogni schema. Per scoprire com’è andata non vi resta che mandare in play il video (video nel quale l’ex pilota di F1 afferma più volte che la sua vettura preferita di sempre è la Ferrari LaFerrari, lo avreste mai detto?).