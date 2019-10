Nico Rosberg guida la nuova Energica Ego 2020, moto elettrica tutta italiana

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato delle novità che vedremo a EICMA 2019, almeno quelle note sino ad ora, oggi si aggiunge una nuova, importante pedina: Energica porterà la sua nuova Ego 2020.

Una moto elettrica che nella pratica può essere perfettamente scambiata per un bolide, e non siamo noi a dirlo: a guidarla è stata ilpilota Nico Rosberg, che come tradizione ha pubblicato su YouTube un eccezionale video esperienziale. Già l’attuale Ego è un bestione non da poco: da 0 a 100 km/h in appena 3 secondi, 107 kW di potenza (che equivalgono a circa 145 CV), 200 Nm di coppia da 0 a 4700 rpm.



Un proiettile da guidare con molta attenzione, non a caso per agevolare il suo parcheggio esiste una modalità Park Assistant, che limita la velocità massima a 2,8 km/h e la coppia a 50 Nm - altrimenti un piccolo sbaglio potrebbe portare a danni enormi. Senza modalità attiva, la velocità massima è invece di 240 km/h.



Ebbene il nuovo modello 2020 promette di migliorare ulteriormente ogni aspetto, dall’autonomia (con una batteria più capiente) alla potenza, passando per un peso ridotto - cosa non semplice sui veicoli BEV. Mentre aspettiamo di vedere la nuova Ego dal vivo, godetevi il video di Nico Rosberg, il primo al mondo a poterla guidare.