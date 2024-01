Nick Fry: 'Michael Schumacher? Nessun esser umano ha mai ricevuto le sue cure'

In attesa di scoprire se Michael Schumacher sarà realmente al matrimonio della figlia, così come ventilato dalla stampa tedesca, torniamo a parlare delle condizioni fisiche del sette volte campione del mondo.

Lo spunto ci giunge da un'intervista rilasciata da Nick Fry, ex CEO del team Mercedes fino al 2013, prima dell'arrivo di Toto Wolff. Parlando con Online Betting Guide, Fry si è soffermato sulle cure fisiche che sta ricevendo l'ex pilota tedesco, spiegando: "Non ho sentito nulla sulle condizioni di Michael Schumacher, quindi non sono in grado di confermare o smentire nessuna delle recenti notizie su di lui”, per poi aggiungere: “Michael ha la migliore squadra medica del mondo e sono sicuro al 100% che nessun essere umano nella storia ha ricevuto il trattamento che Michael ha ricevuto per il suo infortunio specifico. La famiglia ha le risorse".

Il 67enne dirigente ha proseguito facendo riferimento alle recenti parole dell'ex compagno di squadra di Schumi, Johnny Herbert, secondo cui il tedesco starebbe seduto a tavola: "Spero e prego che stiano facendo progressi con lui – ha continuato Nick Fry – se le notizie su di lui seduto a tavola o che va in macchina fossero vere, allora non mi sorprenderebbe affatto, perché immagino che sia il tipo di cosa faresti per far ripartire il cervello. L'unica cosa che spero è che la qualità della vita di Michael sia buona. Mia madre soffre di demenza, quindi so cosa vuol dire quando qualcuno è vivo ma non è cosciente del mondo che lo circonda".

Qualora Schumacher dovesse realmente progredire, alla luce delle possibili lesioni cerebrali subite dopo l'incidente sulle nevi del 2013, potrebbe rappresentare un modello ma soprattutto una speranza per tutti coloro che soffrono di patologie simili. "Gli esseri umani sono straordinari e non è impossibile sperare che le cose tornino il più vicino possibile alla normalità. Sono sicuro che prima o poi lo sentiremo e se il team medico avrà imparato qualcosa su come trattare le persone con questo tipo di lesioni, allora quello sarà il più grande contributo di Michael".

In chiusura di intervista Fry ha parlato del suo rapporto con Schumi nei tre anni in cui i due hanno condiviso la stessa scuderia: "Direi che la mia esperienza di lavoro con Michael Schumacher è stata complicata – ha detto, come si legge su Fanpage - essendo un buon inglese, non avrei mai messo Michael in cima alla mia lista delle persone più amate perché era il vile tedesco che ha fatto cose marce agli inglesi buoni e onesti e ad altri! - ha scherzato per poi aggiungere - non ero un tifoso immediato di Schumacher, ma avevo un enorme rispetto per ciò che aveva realizzato. Odio dirlo, ma quando incontri Michael, ti rendi conto molto rapidamente di quanto sia speciale. La differenza è stata il livello di lavoro di squadra. Michael ha davvero apprezzato il fatto che tutti nel team dovessero contribuire se voleva avere successo".