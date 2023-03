Da NFS Underground a Gran Turismo: ecco i videogiochi di auto che hanno fatto la storia

Se siete degli amanti dei videogiochi di auto allora siete nel posto giusto. In questo spazio abbiamo deciso di riunire tutti i videogame che hanno fatto la storia partendo dalle origini, dai mitici anni '80, arrivando quasi ai giorni nostri.

Il primo videogioco di auto che si è distinto è stato senza dubbio Pole Position, videogame sviluppato da Namco, targato 1982, ben 41 anni fa. Di fatto è stato uno dei primissimi videogame di auto con una inquadratura in 3D, regalando nel contempo una sensazione di velocità al giocatore, che veniva catapultato direttamente sull'asfalto. All'interno del videogame era presente anche il Fuji Speedway, primo circuito reale entrato in questo magico mondo.

Devono passare 4 anni per un altro mitico videogame di auto, leggasi Outrun, videogioco in cui si poteva provare l'ebbrezza di guidare una Ferrari, precisamente una Testarossa senza capote. A realizzarlo fu Sega e a spiccare fu la grafica senza dubbio più all'avanguardia e colorata rispetto a Pole Position, con anche elementi a fare da contorno come le palme, il pubblico e i palazzi. Memorabile è stata anche la colonna sonora che di fatto ha creato un genere.

Passiamo al 1992 e all'uscita del primo Mario Kart, il gioco di corse più venduto di tutti i tempi con oltre 60 milioni di copie commercializzate. Venne realizzato per il Super Nintendo e rappresentò un evidente passo avanti rispetto a quanto visto all'epoca, soprattutto a livello tecnico. L'inquadratura, infatti, non risultava più “ferma” come in Outrun o in Pole Position, e nel contempo vennero introdotti per la prima volta degli avversari in grado di avere un'intelligenza propria: non era più quindi una sfida contro il tempo o contro gli ostacoli, ma anche contro gli altri piloti.

Che gli anni '90 furono un periodo d'oro per i videogame lo si capisce anche dal fatto che nel 1993 venne messo in commercio uno dei videogiochi più giocati di tutti i tempi nelle sale giochi, leggasi Daytona USA, realizzato anche in questo caso da SEGA. Per la prima volta si dava vita ad un videogame con una grafica poligonale 3D con mappatura delle texture.

E' il gioco arcade per eccellenza anche se nel 1995 ha dovuto fare i conti con un altro videogame di auto ben noto, leggasi Sega Rally Championship. Anche in questo caso fu la storica software house nipponica a realizzare il capolavoro, un videogame in cui potevamo scegliere una vettura a scelta fra Toyota Celica GT-Four, la Lancia Delta HF Integrale e la Lancia Stratos, e che ha regalato ore e ore di partite infinite nelle sale giochi di tutto il mondo.

Il 1997 è senza dubbio un altro anno che ha segnato la storia dei videogiochi di auto grazie all'arrivo di Gran Turismo. E' stata la saga che per la prima volta ha messo in disparte l'aspetto arcade dei giochi di corse, soffermandosi sulla simulazione. Con una grafica all'avanguardia, un modello di guida molto vicino alla realtà, e un parco auto pazzesco, la creatura di Poliphony Digital ha strabiliato la critica e soprattutto ha fatto centro nel cuore di milioni di tifosi. Un gioco che fece la storia non soltanto nella categoria corse, e a Gran Turismo si deve anche la fama della Suzuki Escudo Pikes Peak, mostro delle scalate.

Chiudiamo con il gioco più recente di questa speciale classifica, leggasi Need for Speed: Underground, videogame a firma Electronic Arts uscito nel 2003. Abbiamo deciso di menzionarlo perchè si tratta di un gioco a cui moltissimi appassionati sono rimasti affezionati, e il primo vero videogame che ha introdotto la possibilità di elaborare in modalità estrema le vetture con vernici, alettoni, cerchi in lega, spoiler e body kit: un vero e proprio parco del divertimento per tutti gli amanti del tuning.

Ovviamente sono diversi i videogame che abbiamo tralasciato, come ad esempio Colin McRae Rally, ma anche Test Drive, Toca Race Driver, Forza Motorsport e Assetto Corsa, ma non potevamo inserirli tutti: secondo voi qual è stato il videogioco di auto più bello e influente della storia? Fatecelo sapere nello spazio commenti, nel frattempo vi lasciamo all'elenco dei videogame che hanno omaggiato i miti dell'asfalto come Ken Block e Schumacher.