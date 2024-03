Newey-Ferrari, c'è stato l'incontro e ce n'è già un altro in programma: tutti i dettagli

La Ferrari ha incontrato Adrian Newey. Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni su un possibile sbarco del progettista del secolo, giungono altre importanti nuove in merito a quello che sarebbe il secondo matrimonio clamoroso in breve tempo in Ferrari dopo l'arrivo di Lewis Hamilton dal 2025.

A dare per certo l'incontro è funoanalisitecnica.com secondo cui John Elkann, il presidente di Ferrari, avrebbe effettuato una prima manovra esplorativa in merito ad un possibile sbarco a Maranello di Newey, e mai come in questa occasione l'arrivo del geniale britannico a Maranello sembrerebbe fattibile.

Tutto merito, o colpa, del caos che si è venuto a creare in Red Bull nelle ultime settimane, scoppiato con il caso Christian Horner, poi scagionato dalla scuderia di Milton Keynes, a cui ha fatto seguito la dura presa di posizione contro lo stesso team principal di Jos Verstappen, papà di Max, arrivando poi all'affaire Marko.

Tutto si è concluso in un nulla di fatto ma è logico pensare che fra le fila dei campioni del mondo non avranno vissuto dei bei momenti negli ultimi tempi, a cominciare proprio da Newey. Ferrari offrirebbe carta bianca al progettista e Zander Arcari di Funoanalisitecnica.com scrive: “Proprio per questa ragione le trattative con il team italiano esistono. Sono reali”.

L'incontro durante il fine settimana arabo nel paddock, alla corte di Olaf Mintzlaff, CEO di Red Bull, e a cui ha partecipato anche Vasseur, si è tenuto ufficialmente per parlare del patto della concordia, ma pare che ufficiosamente Ferrari abbia appunto sondato con mano la possibilità di vedere Newey a Maranello da qui a breve.

“I riscontri relativi a trattative ben avviate – aggiunge Arcari - in merito all’acquisizione delle capacità cognitive tecniche che abitano la Red Bull ci sono eccome. Sono confermate, perché la mediazione per convincere Newey ad abbandonare Milton Keynes è in fase avanzata”.

Ma non finisce qui perchè a breve dovrebbe esservi un nuovo incontro, già calendarizzato, molto probabilmente durante la pausa fra il Gp del Giappone e quello della Cina, quindi fra i prossimi 7 e 21 aprile. “Un meeting che potrebbe rivelarsi determinante per il futuro della partnership in discussione”.

Ovviamente da qui a dire che Newey possa effettivamente sbarcare a Maranello ce ne vuole, ma tenendo conto della vicenda Red Bull di cui sopra, del noto apprezzamento del progettista per la Rossa, del fascino ovviamente esercitato da Ferrari verso qualsiasi essere vivente, e infine, dello sbarco di Lewis Hamilton, nulla è da lasciare al caso.

