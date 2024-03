Newey in Ferrari, la clamorosa voce che circola a Jeddah e che fa sognare i tifosi

Adrian Newey in Ferrari, è questa la clamorosa voce che si sta facendo sempre più insistente soprattutto in quel di Jeddah, dove le monoposto di Formula 1 sono pronte a sfidarsi per il secondo Gp della stagione 2024.

Dopo l'arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari nel 2025, i tifosi della Rossa sognano ora il Dream Team con quello che è già stato ribattezzato il progettista del secolo. Dalla sua penna sono uscite vetture fantastiche, non soltanto la Red Bull di Max Verstappen, che probabilmente diverrà il pilota più forte di sempre, ma anche quella di Vettel, senza dimenticarsi la storica Williams FW14B che dominò a mani basse la stagione 1992.

“C’è fermento e nelle prossime ore potremmo assistere all’arrivo di presenze importanti”, scrive Daniele Sparisci, inviato a Jeddah per il Corriere della Sera, che poi si sbilancia: “Con l’offerta giusta e un progetto serio e ambizioso l’ingegnere inglese potrebbe cambiare aria, mai come ora è stato così disponibile sul mercato. La voce arriva forte dall’Arabia”.

Tutta colpa del caos che si è venuto a creare in queste ultime settimane in Red Bull, a cominciare dal caso Horner (poi scagionato), le accuse pesanti di Jos Verstappen, e per finire, il Marko Gate, scoppiato dirompente nelle scorse ore proprio in Arabia.

Una bolla di cui probabilmente Newey non vuole farne parte, ed è per questo che mai come oggi il sogno di vederlo in Ferrari sembra davvero possibile. Un'occasione ghiotta quindi per Maranello, tenendo conto che già in passato ha tentato di assicurarsi il progettista, sfiorandolo almeno un paio di volte.

“Gli equilibri della Red Bull sono saltati – aggiunge Sparisci - e la situazione interna non sembra recuperabile: la curva di crescita non durerà all’infinito e gli effetti delle spaccature cominceranno a farsi sentire, forse dalla seconda metà del campionato”.

Newey deciderà il suo futuro da uomo libero, indipendentemente da dove andrà Verstappen (forse in Mercedes), nonché Horner, il suo braccio destro e amico. E' vero, tante le scuderie che potrebbero fargli la corte, a cominciare dalla suddetta Stella (il cui futuro senza Hamilton appare senza dubbio meno interessante), ma è la Ferrari la destinazione che tutti in Formula 1 sognano, dal primo all'ultimo.

Tra l'altro Newey potrebbe occuparsi anche di progetti collaterali, come ad esempio supercar stradali, endurance e anche le barche, una delle grandi passioni del progettista Red Bull. Insomma “Basta darsi da fare con una mossa convincente”, chiosa Daniele Sparisci: mai come oggi il sogno Newey è possibile, e con Hamilton, Leclerc, Vasseur, e una giusta squadra di tecnici, sperare nel ritorno del mondiale a Maranello non sembra più utopico.