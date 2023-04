New York vuole installare colonnine di ricarica per le e-bike

Le nostre città si stanno riempiendo di colonnine di ricarica per automobili, scooter e moto a batteria, qualcuno però si sta già muovendo per installare stazioni di ricarica per biciclette. L'idea arriva in particolare dalla città di New York.

New York ha un sogno: dall'essere un autentico incubo per il traffico su quattro ruote vorrebbe diventare roccaforte delle biciclette e della mobilità green (New York libera le strade dalle auto). Per procedere a passi spediti verso questo obiettivo la Grande Mela potrebbe presto iniziare a installare stazioni di ricarica per e-bike, del resto è un mezzo sempre più diffuso nella città americana. La metropoli ha sempre avuto un gran numero di biciclette sulle proprie strade, dal 2020 però le e-bike hanno subito un vero e proprio boom grazie alla totale legalizzazione.

Si tratta di veicoli eccezionali per i problemi di cui soffre New York, ovvero traffico perennemente congestionato, mancanza di parcheggi e bisogno dei cittadini di muoversi agilmente da un punto all'altro. Le e-bike possono risolvere tutto questo con il minimo sforzo, a oggi però gli utenti elettrici sono costretti a ricaricare la propria e-bike a casa oppure al lavoro - magari portando con loro le batterie.

Presto le cose potrebbero cambiare, nella Grande Mela hanno iniziato a comparire le prime stazioni di ricarica per e-bike, semplici prese elettriche a 120 V compatibili praticamente con tutte le bici elettriche in circolazione. Certo si potrebbe obiettare che le e-bike raramente hanno bisogno di cariche on-the-go come succede con auto, moto e scooter, uscendo con la batteria carica da casa si riesce solitamente a tornare a sera senza grandi problemi, inoltre si parla di batterie che non caricano in maniera velocissima. In emergenza però i rider potrebbero effettivamente connettersi alle prese pubbliche, vedremo se queste stazioni si diffonderanno davvero a New York - e magari anche altrove.