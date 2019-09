Il New York Times continua ad attaccare ingiustamente Tesla, dicono i fan del brand

Elon Musk e le sue aziende sono polarizzatori naturali. O si amano, o si odiano. O si crede nel loro successo totale, o si brama la loro rovina. È interessante, a tal proposito, guardare ai malumori nella community di appassionati di Tesla creati da una serie di articoli del New York Times giudicati "ostili" contro l'azienda.

A puntare il dito contro la testata americana è un articolo comparso nel blog di EVANNEX, azienda che si occupa di accessori e servizi dedicati ai proprietari di auto Tesla. Secondo l'autore del post, il NYT avrebbe una storia di attacchi diretti al brand di Elon Musk che risalirebbe addirittura al 2012, quando il giornalista John M. Broder raccontò in modo estremamente disfattista la sua esperienza a bordo di una Model S, che lo lasciò "a secco" (o meglio, senza energia) nel mezzo del nulla. "Ma Broder all'epoca non sapeva che le Tesla tengono traccia di tutta la loro attività", argomenta la EVANNEX. Morale? Tesla accuso il giornalista di aver deliberatamente portato al limite della sua autonomia il veicolo, in modo da poter scrivere il suo articolo e aprire la polemica.

Secondo l'articolo, anche la testata decise di scaricare il suo giornalista, sostenendo che Broder effettivamente aveva confezionato il suo resoconto in modo da esporsi a critiche ragionevoli.

Ma l'EVANNEX sostiene che il New York Times non abbia perso l'abitudine di attaccare gratuitamente Tesla e gli EV. Arriviamo quindi a giugno di quest'anno, quando il giornale decide di dedicare un altro speciale alle auto elettriche, contestandone nuovamente l'autonomia: non sono adatte ai viaggi lunghi, sentenzia il quotidiano. Ed effettivamente i problemi ci sono. Ad esempio nell'articolo si parla delle lunghe code davanti alle stazioni di ricarica, più lente delle pompe di benzina, e spesso affollate da molti proprietari di auto elettriche. O di come la maggior parte delle persone non possa installare una presa di ricarica nella propria abitazione, perché non hanno un parcheggio di proprietà, o perché le leggi dello Stato e della metropoli non lo consentono. Il NYT guidava una Chevrolet Bolt, non una Tesla.

Ma poi il Times decide di dedicare un po' di spazio alle esperienze degli stessi automobilisti, tra cui un signore della California, che per l'appunto sosteneva che il consorzio di proprietari di immobili della sua città non gli avrebbe consentito di installare una stazione di ricarica domestica. Peccato che la California abbia, per legge, reso illegale una cosa del genere. I proprietari degli immobili non possono impedire agli inquilini di installare le postazioni di ricarica per EV. "Se questo signore ci legge, lo incoraggiamo a parlare di nuovo con loro, ma incoraggiamo anche il Times a fare una banale ricerca su Google prima di pubblicare affermazioni del genere", scrive la EVANNEX.

Il pezzo del quotidiano è stato duramente contestato non solo dalla EVANNEX, ma anche da altre realtà sempre legate alla community di fan delle Tesla, come Teslanomics. Quest'ultimo blog ha addirittura creato un video dove il pezzo del Times viene smontato punto per punto. In pratica è stata ripetuta l'esperienza del Times, solo che i ragazzi di Teslanomics non hanno mai avuto un solo problema a trovare dove ricaricare l'auto.

L'altro dato contestato è che il Times scrive che la maggior parte delle elettriche devono essere ricaricate dopo solo 200 o 250 miglia (320Km circa). Eppure il 75% delle elettriche vendute su suolo americano sono Tesla, e la Tesla con meno autonomia fa 500Km senza doversi ricaricare. Perché basare il pezzo sulla Bolt che ormai ha una quota di mercato estremamente marginale? "Per la Bolt si raccomanda di tenere la batteria del veicolo tra il 30-80%, scrive il Times. Ma questo è vero solo per la Bolt, mica per le Tesla", continua la contro-inchiesta.

Non è la prima volta che testate e giornalisti americani, anche insospettabili e normalmente diligenti nel loro lavoro, prendano sonore cantonate sulle auto elettriche. Un argomento, del resto, che sembra proprio non entrare in testa degli americani, tant'è che più di 4 statunitensi su 10 pensano che vadano a benzina. Sarà mica per il modo superficiale in cui vengono raccontate dai media?