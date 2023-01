New York sempre più green: acquistati 1.000 nuovi veicoli elettrici pubblici

Il sindaco di New York ha annunciato un massiccio investimento per l'acquisto di veicoli elettrici pubblici. Nel dettaglio, 10,1 milioni di dollari saranno destinati a 925 nuovi veicoli e 315 stazioni di ricarica dislocate in tutta la Grande Mela.

Saranno acquistati 382 Chevrolet Bolt, 360 furgoni Ford E-Transit e 150 camioncini Ford F-150 Lightning. Inoltre, New York è pronta a mettere le mani su 25 spazzatrici stradali ibride plug-in destinate al New York City Department of Sanitation (DSNY) oltre che ai nuovi camion della spazzatura Mack LR BEV, dotati di due motori da 130 kW per una potenza massima da 496 cavalli. Si tratta di fatto dei primi camion elettrici per l'immondizia di proprietà del DSNY dopo un progetto pilota che ha avuto grande successo. Un'imponente flotta di EV che andrà quindi ad aggiungersi alle Ford Mustang Mach-e GT, già in dotazione della polizia di New York.

A dare l'annuncio, tramite una conferenza stampa pubblica, il sindaco di New York City, Eric Adams, il commissario del Dipartimento dei servizi amministrativi urbani (DCAS) Dawn M. Pinnock e il commissario del Dipartimento dei trasporti (DOT) Ydanis Rodriguez: “Quando i newyorkesi vedono auto, camion e furgoni con il logo 'NYC' sulla fiancata - queste le parole del primo cittadino newyorkese - possono essere certi che quei veicoli stanno contribuendo a una città più verde”. E ancora: "Siamo già in anticipo sui tempi previsti per la transizione green dei veicoli urbani e questa nuova sovvenzione ci consentirà di togliere dalle nostre strade quasi 1.000 veicoli a combustibili fossili, aiutandoci a ridurre le emissioni di carbonio, a rendere la nostra aria più pulita e risparmiare sul carburante”.

Così invece il vicesindaco Lorraine Grillo: "Sotto la guida del sindaco Adams, New York City è già diventata leader nazionale nella sostenibilità e nelle infrastrutture verdi. Questa nuova sovvenzione ci aiuterà a continuare a trasferire la nostra flotta verso i veicoli elettrici, proteggendo il nostro ambiente e continuando a 'fare le cose' per i newyorkesi". Ha poi preso la parola il vicesindaco per le operazioni Meera Joshi: "Grazie a questo investimento dell'amministrazione Biden, la città è pronta a compiere enormi progressi per rendere la nostra flotta più rispettosa del clima".

"Le nostre agenzie - ha proseguito - si affidano a questi veicoli per completare operazioni vitali all'interno dei cinque distretti e questo finanziamento ci aiuta a decarbonizzare alcuni dei veicoli più difficili da rendere green: i camion. Dalla pulizia delle strade all'ottenimento della nostra aria più pulita, i camion ci portano nella giusta direzione". La Grande Mela si conferma quindi una delle città più green al mondo e in tal senso, nelle scorse settimane, New York aveva annunciato la vendita di sole auto elettriche dal 2035.