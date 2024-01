New Beetle in panne in mezzo all'acqua: Tesla Model 3 la beffa 'navigando' senza problemi

Torna protagonista delle nostre pagine la Tesla Model 3, auto che si è rinnovata lo scorso settembre col modello Highland, e che di recente ha dato dimostrazione delle sue incredibili capacità... subacquee.

Proprio così perchè presso la città californiana di San Diego, si è abbattuto negli scorsi giorni un nubifragio che ha causato l'allagamento di diverse strade cittadine, obbligando quindi gli automobilisti ad evitare di percorrere certe zone.

Il tutto è stato immortalato in un video pubblicato su X (che trovate qui sotto), e che mostra una Volkswagen New Beetle ferma in mezzo all'acqua, impossibilità ad avanzare forse perchè danneggiata. Il suo proprietario è invece fuori dalla vettura, a qualche metro di distanza.

Proprio in quegli istanti passa di lì una Tesla Model 3 che senza troppi problemi guada la strada trasformatasi in corso d'acqua, per poi “emergere” in una zona asciutta e continuare tranquillamente la sua marcia.

Il filmato è stato pubblicato da @NTFTWX e @niccruzpatane, una clip di 16 secondi in cui si vede una Model 3 grigia sfrecciare attraverso una strada allagata nonostante il livello dell'acqua appaia considerevole. Ad un certo punto del filmato, infatti, si vede la berlina inghiottita dal “fiume” fino al parabrezza, una situazione preoccupante che però non ha affatto spaventato il suo guidatore.

Da notare la persona in mezzo alla strada, probabilmente il proprietario della New Beetle, che sembra inveire contro la Model 3 al suo passaggio, come a dire: “Sono qui fermo impossibilitato a muovermi e tu non mi dai una mano”. Non sappiamo se sia andata effettivamente così ma dalle sue gestualità sembrerebbe quasi imprecare.

C'è da dire che Tesla sconsiglia vivamente di attraversare strade allagate e di guadare i fiumi, e i commenti sotto al video si sono divisi fra chi si è detto sicuro che da lì a pochi minuti la Model 3 avrebbe smesso di funzionare, mentre altri sono certi che la berlina elettrica non avrà subito alcun danno.

Il video mostrato in questi giorni su X non è l'unico di questo tipo; già in passato, infatti, ne avevamo pubblicati di simili come quello del 2021 di una Tesla Model 3 inarrestabile nell'acqua alta, con il suo proprietario che si è divertito sfidando la sorte. Qui sotto il filmato di San Diego di questi giorni.