Sulla neve con una Tesla Model 3 provvista di cingoli: il video

Spesso molti YouTuber fanno le cose più impensate per scalare le classifiche dei trend e guadagnare iscritti. Il canale Lowlifeduramax ha ben pensato di montare dei cingoli da neve su una Tesla Model 3.

Se pensate che con una Tesla Model 3 non si possa andare sulla neve come nulla fosse, guardate le immagini... Al di là del look davvero strambo, con i cingoli che fuoriescono dall'asse posteriore, non si riscontrano problemi particolari. Una volta montati, si comportano alla perfezione e spingono l'auto sulla neve senza alcuna fatica - ma di certo dimenticatevi la grande accelerazione elettrica della berlina di Elon Musk.

L'operazione più noiosa e complicata è proprio quella relativa al montaggio, bisogna infatti smontare i cerchi originali e imbullonare (con tanto di cric) i cingoli da neve, poi però nulla potrà fermarvi. Un'idea che trova poco spazio di manovra nella vita reale, è giusto un "esperimento" utile a fare un po' di spettacolo e poco altro, ora però sapete che si può fare, è perfettamente possibile montare dei cingoli da neve su una Model 3. Inoltre i ragazzi di Lowlifeduramax assicurano che durante la prova la Model 3 non ha subito alcun danno, né estetico né meccanico. Come si dice solitamente però: non rifatelo a casa.