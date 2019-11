Neuron EV sfida Tesla con un nuovo Pickup modulare e un truck

La California è certamente il centro nevralgico della rivoluzione elettrica nel settore auto e della guida autonoma. Al di là di Tesla sono diverse le start-up che cercano di seguire le orme di Elon Musk e soci, una fra queste è Neuron EV, che ha mostrato un nuovo Pickup e un rimorchio simile al Tesla Semi.

Fondata nel 2017, Neuron EV ha appena mostrato due dei suoi nuovi modelli in sviluppo, che sembrano fare il verso proprio all'azienda di Musk, addirittura a una prima occhiata potrebbero tranquillamente trattarsi di render Tesla. Questo si può riscontrare soprattutto guardando al TORQ, un truck di grandi dimensioni che nell'aspetto potrebbe anche ricordare il Semi, sull'aspetto ufficiale del Tesla Pickup invece non sappiamo ancora nulla (anche se manca poco, sapremo tutto a fine novembre), dunque da questo punto di vista il nuovo Neuron T/ONE, un EUV (electric utility vehicle) in piena regola, potrebbe anticipare clamorosamente la vettura di Elon Musk, anche se ovviamente l'attenzione riservata ai due veicoli è profondamente diversa.

Come raccontato dall'azienda, entrambi i veicoli presentano "una piattaforma modulare spinta da propulsori elettrici, con interni di prima qualità e un design iconico". Sono veicoli "scalabili" e con pezzi intercambiabili, ad esempio il T/ONE può dotarsi di una copertura con pannelli solari per il cassone posteriore e non solo. Ogni vettura poi è dotata di telecamere che forniscono al conducente una visione a 360 gradi, non ci stupirebbe trovare a bordo anche una sorta di Modalità Sentinella attiva in fase di parcheggio. Ricordiamo che Neuron EV ha in passato presentato anche un mezzo pesante per il trasporto di materiali, un bus elettrico e un pullman a zero emissioni.