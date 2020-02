Un netturbino colpisce una Tesla Model X con un bidone: denunciato

Pochi minuti va vi abbiamo mostrato una donna rigare la portiera di una Tesla Model 3 da 90.000 dollari in California, che ora rischia fino a 5 anni di carcere. Anche un netturbino di Belfast però potrebbe avere non pochi problemi per un altro atto vandalico...

Le telecamere di una Tesla Model X hanno infatti catturato un netturbino che, intento a fare il suo lavoro spostando dei bidoni dell'immondizia, ha colpito la fiancata della vettura elettrica, creando secondo il proprietario un importante graffio. L'uomo colpevole del fatto ha chiaramente gettato il bidone contro la vettura di proposito, le immagini sono alquante chiare, anche se a decidere un eventuale rimborso in denaro sarà un tribunale; il proprietario della Model X ha infatti preso le immagini della Modalità Sentinella e le ha consegnate alla polizia locale.

Chissà quanti episodi di questo tipo avvengono ogni giorno sulle strade, non vogliamo credere che ci sia un odio esplicito verso le elettriche di Elon Musk, di certo le auto californiane sono le uniche che riescono a catturare chiaramente episodi di questo tipo con le loro 8 telecamere di bordo e la famosa Modalità Sentinella, che dovrebbe essere installata su tutte le auto di nuova generazione per scongiurare atti simili - o avere almeno dei colpevoli.