Netflix, YouTube e Caraoke in funzione su una Tesla Model 3: il video

Avete necessità di ricaricare la vostra Tesla Model 3 ma attorno al Supercharger non avete proprio nulla da fare? Ebbene, con il nuovo software V10 Elon Musk non vi farà di certo annoiare grazie allo streaming di film e serie TV, a nuovi videogiochi e alla funzione "Caraoke", come mostrato nel video in pagina.

Pubblicato da Tesla Raj, il video dello youtuber vi mostra il funzionamento di tutte queste nuove funzioni votate all'intrattenimento presenti all'interno del software V10 - certo ottenuto con il programma Early Access, poiché non ancora rilasciato pubblicamente.

Tesla Raj ci ricorda dunque le novità del firmware V10, dall'introduzione del gioco Cuphead (già visto su PC, Xbox One e Nintendo Switch), all'arrivo di Tesla Theater, che vi mette a disposizione Netflix e non solo. Si passa poi per il Caraoke, un servizio che offre davvero numerose basi musicali e una modalità di visualizzazione dei testi davvero dinamica e accattivante, già pronta per quelle canzoni che si cantano in coppia - con parole in blu e altre in viola, così che ognuno sappia quando e cosa cantare.

Tesla Raj ha anche lodato il "porting" di Netflix e di YouTube, che offrono una qualità pari a quella di un normale PC - con praticamente le medesime funzioni. Inutile dire che tutte queste novità sono disabilitate in fase di marcia, possono essere usate solo a macchina ferma, cosa pensate di questa nuova "deriva" di Tesla tutta votata al divertimento on-board?