Netflix svela il nome dell'attore che interpreterà Ayrton Senna nella mini-serie

Avrebbe compiuto ieri 63 anni Ayrton Senna, per molti il pilota di Formula 1 più forte di tutti i tempi. Per l'occasione il colosso dello streaming americano Netflix ha svelato il nome dell'attore che interpreterà il compianto brasiliano nella mini-serie a lui dedicata.

Ayrton Senna morì in un tragico incidente a Imola il primo maggio del 1994, una data che per gli appassionati di Formula 1 è rimasta indelebile nella loro memoria. Fra poche settimane saranno quindi 29 anni dalla scomparsa della star verdeoro, pilota capace di fare innamorare il mondo intero per la sua velocità, la sua grinta e anche la sua sensibilità.

Per tutte queste ragioni, e ovviamente per i tre mondiali vinti in carriera, il mito di Ayrton Senna continua a vivere indissolubile, e Netflix ha deciso di dedicargli una mini serie tv, sulla falsa riga del documentario realizzato su Michael Schumacher.

Lo show sarà composto da sei episodi che racchiuderanno la carriera di Senna, dagli esordi in go kart quindi lo sbarco in Lotus, l'approdo in McLaren e poi il dramma in Williams nel 1994. Come detto in apertura, nella giornata di ieri Netflix ha svelato il nome dell'attore che avrà il ruolo importante di interpretare il brasiliano, e si tratta precisamente di Gabriel Leone.

Classe 1993, si tratta di un interprete e di un musicista verdeoro, famoso in patria in particolare per aver interpretato Guilherme Lovatelli nella soap-opera Verdades Secretas. Da noi non ha ancora una grande popolarità ma siamo certi che la sua fama raggiungerà importanti traguardi dopo la serie Netflix.

Il colosso dello streaming a stelle e strisce ha fatto sapere che la serie tv “darà ai fan la possibilità di tagliare il traguardo non con Senna, ma con Beco o Becão, i soprannomi affettuosi del pilota tra amici e familiari. Più che ricordare momenti straordinari della sua carriera – aggiunge e conclude Netflix - la miniserie è un invito a esplorare la personalità e le relazioni familiari del tre volte campione di F1".

