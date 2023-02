Al via su Netflix la quinta stagione di Drive To Survive, la serie dedicata alla Formula 1

Gli amanti della Formula 1 e del motorsport in generale saranno felici di sapere che la quinta stagione del documentario Drive To Survive è finalmente disponibile sulla piattaforma Netflix, e questa volta punterà ad un maggiore equilibrio tra momenti drammatici e approfondimenti dedicati alla classe regina dell’automobilismo.

Dopo quattro stagioni di alti e bassi in termini narrativi, spesso con racconti fin troppo romanzati o drammatizzati, la Stagione 5 di Drive To Survive promette quindi un maggiore equilibrio, e in genere adotterà un’atmosfera più familiare e focalizzata ad approfondire personalità all’interno come all’esterno della pista.

La stagione si compone dunque di 10 episodi che raccontano i punti chiave della stagione 2022 di Formula 1, a partire dalla vittoria Ferrari nella prima gara del Bahrain ma non solo: ci sarà spazio per conoscere i retroscena dietro alla formidabile monoposto del cavallino rampante che però non è riuscita a vincere il campionato, passando per un incontro amichevole tra Gunther Steiner e Mattia Binotto a bordo di una Fiat Cinquecento, fino al caso del pilota Oscar Piastri, che ha fatto litigare Alpine e McLaren.

Infine, ricordiamo che, nonostante Max Verstappen abbia vinto il campionato, si parla poco del pilota olandese perché dopo la prima stagione ha chiesto esplicitamente di non figurare nel documentario dato che alcune sue affermazioni vennero romanzate e storpiate così da incrementare delle rivalità che in realtà non erano così rilevanti.

