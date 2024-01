Neta, nuovo marchio cinese in arrivo in Europa: fra berline sportive e station wagon

Pronti? Nuovo marchio cinese in arrivo! Si chiama "Neta" e sta per solcare le strade europee con una proposta di partenza che prevede una station wagon elettrica. Con una gamma di modelli elettrici già ben assortita, l'azienda ha deciso di ampliare ulteriormente il proprio raggio d'azione.

Conosciuta al momento con il nome in codice EP41, questa misteriosa station wagon è stata presentata attraverso i canali social dal CEO di Hozon Auto, società madre di Neta. Sebbene la vettura mostri affinità stilistiche con la Neta S, il CEO ha rivelato che si tratta del primo modello basato sulla nuova piattaforma EV, promettendo avanzamenti significativi in termini di prestazioni e tecnologia.

La Neta S, che offre già una prospettiva delle caratteristiche tecniche che potrebbero essere presenti nella station wagon, è disponibile con un'opzione a trazione posteriore da 230 CV e una versione a trazione integrale da 461 CV. I pacchi batteria variano da 61,5 kWh a 91 kWh, offrendo un'ampia gamma di autonomia e potenza.

Ma non finisce qui, poiché Neta ha anche una variante ibrida plug-in della Neta S nella sua gamma cinese, indicando una predisposizione dell'azienda per offrire diverse soluzioni di propulsione (i nuovi incentivi sulle auto elettriche per il 2024 favoriranno il Made in Italy e meno Tesla, ne abbiamo discusso in un precedente articolo).

Questa station wagon dunque (ricordiamo, nome in codice: EP41) ricordiamo essere ancora in fase di sviluppo, ma le somiglianze con la Neta S sopra menzionate indicano che questo veicolo potrebbe diventare una scelta molto attraente per chi cerca un veicolo elettrico spazioso senza rinunciare a un design accattivante e tecnologia a bordo. L'arrivo di questa station wagon segnerà sicuramente un passo deciso di Neta nel mercato europeo, e sarà interessante vedere come questa novità si inserirà nel panorama automobilistico elettrico in evoluzione.