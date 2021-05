Questa nerissima Ferrari SF90 Stradale sta confondendo tutti

A Maranello non è affatto difficile avvistare prototipi Ferrari in fase di test. La casa del Cavallino Rampante attira fotografi come quasi nessun altra località al mondo e, nonostante l'abitudine più che decennale, in molti sono rimasti stupiti dall'ultimo avvistamento.

La Ferrari SF90 Stradale è in vendita già da un po' oramai, ma il team di Maranello sembra essere ancora impegnata in una fase di test con un bizzarro prototipo, dotato di un rivestimento assolutamente fuori dal comune. Lo YouTuber Varryx ha appena pubblicato del materiale piuttosto interessante, che serve ad immortalare la hypercar ibrida con verniciatura in nero opaco.

Non è impossibile che l'esemplare faccia uso della tecnologia Vantablack, inventata da Surrey NanoSystems nel Regno Unito. All'atto pratico si tratta di una peculiare sostanza, sviluppata originariamente a scopo militare. Essa è rinomata per essere una delle sostanze più scure in assoluto, e può infatti assorbire il 99,965 percento della luce evitando ogni tipo di riflessione. In effetti non è paragonabile alla comune vernice, ed è bensì composta da una intricata foresta di nanostrutture che non lasciano fuoriuscire la luce.

Il punto è però un altro: perché Ferrari avrebbe dovuto rivestire la sua SF90 Stradale di Vantablack se la macchina è già stata commercializzata? Per il momento nessuno ha una risposta certa a questa domanda, ma è stato ipotizzato che un cliente particolarmente esigente avrebbe richiesto la hypercar proprio in tale stile, che soprattutto di notte esprime un effetto unico.



Per chiudere senza allontanarci dalla compagnia automotive italiana vogliamo rimandarvi alla scelta di un cliente sicuramente esigente e indiscutibilmente facoltoso: Cristiano Ronaldo ha visitato il centro di Maranello per tornare a casa con una bellissima Ferrari Monza SP2 da 1,6 milioni di euro. La potentissima speedster è stata acquistata tempo fa anche da Zlatan Ibrahimovic, che proprio mentre la guidava è stato multato per aver infranto il codice stradale.