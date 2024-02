Un neopatento può guidare un'Audi Q8 e-tron o una Taycan: le assurde regole sulle BEV

Affidereste mai un'auto da 600 cavalli ad un neopatentato? La risposta della totalità di voi sarà ovviamente “no”, nessuno metterebbe mai a disposizione di un 18enne un bolide di cotanta potenza. Eppure la legge italiana lo consente e il riferimento è alle auto elettriche.

Se per le auto a combustione interna vi sono dei limiti rigidi da rispettare, la normative inerente le green è alquanto complessa e sembra rappresentare il classico pasticcio all'italiana, permettendo infatti ad un 18enne di poter guidare, un minuto dopo aver preso la patente, una Porsche Taycan da 625 cavalli, più veloce della Tesla Model S Plaid al Nurburgring, ma anche un'Audi Q8 e-tron da 400 cavalli, o una Fiat Abarth 500e, tutte vetture green dalle potenze importanti e dall'accelerazione portentosa.

La legge spiega che un neopatentato può guidare un'auto benzina o diesel con un limite di 55 kW per tonnellata secondo i dati di omologazione, mentre per le green si sale a 70 kW (95 Cv) e 65 kW/t (88 Cv/t) fra potenza e tara. Inoltre, secondo un calcolo non troppo comprensibile, il dato dei cavalli di una green è calcolato su 30 minuti di esercizio e in fase di omologazione la potenza effettiva di un'auto elettrica è ridotta da un terzo fino ad un quinto di quella effettiva, così come specificato da Repubblica.

Ne consegue che un 18enne può guidare una vettura ultra performante ma ad esempio non una Citroen C3 turbodiesel. Una regola quindi che appare decisamente assurda e che speriamo possa essere inasprita quanto prima, anche se per il momento non vi sono cambiamenti all'orizzonte.

L'ultima modifica permette auto più potenti per i neopatentati di conseguenza non sembrerebbe essere all'ordine del giorno la questione green.



E' difficile pensare che un giovane possa guidare una Q4, una serie di BMW come l'i5, l'7, ma anche l'X1, l'X3, le Mercedes EQA, B, C, E, S, la Tesla Model 3 e la Ford Mustang Mach-E, così come permesso dalla legge al momento. Ovviamente dubitiamo che qualche genitore possa regalare una vettura di tale potenza al proprio figlio, ma nulla è da lasciare al caso anche perchè, anche se lo facesse, sarebbe comunque in regola.