Negozio Ferrari vende una Alfa Romeo Giulietta fenomenale, ma il prezzo è salatissimo

In genere non è affatto facile accaparrarsi una macchina da corsa, e il caso del quale stiamo per parlare lo conferma. Di recente infatti, Ferrari of Houston ha messo in vendita una Alfa Romeo Giulietta TCR da corsa e, se in genere il modello stradale scende anche al di sotto dei 20.000 euro, l'esemplare in questione richiede 180.000 dollari.

Perché una vettura da 20.000 euro può raggiungere quello che è l'equivalente di 147.000 euro? Per cominciare, TCR si occupa di mettere a punto hatchback in modo tale da spedirle nelle più importanti competizioni al mondo e, nonostante le categorie appiattiscano il livello di potenza fra le macchine in gara per via del regolamento, queste sfide fra stradali modificate è sempre estremamente divertente.

Il veicolo della galleria di immagini in fondo alla pagina era stato inizialmente preparato dal team di corse Risi Competizione, ma con appena 80 chilometri percorsi complessivamente, non è mai stata schierata ai nastri di partenza. A ogni modo la Giulietta è pronta per partecipare alla IMSA Michelin Pilot Series, alla SRO TC America, alla SCCA, alla NASA e alla Canadian Touring Car Championship.

Sotto al cofano la Alfa monta il classico quattro cilindri turbocompresso da 1.742cc, ma in questo caso eroga ben 355 cavalli di potenza, inviati verso le sole ruote anteriori attraverso un cambio SADEV sequenziale a sei rapporti, capace passare da un rapporto all'altro in un battito di ciglia (è la stessa unità impiegata per la folle Hoonicorn). Seppur per alcune gare sarebbe illegale, la Giulietta TCR implementa anche il sistema di frenata ABS.

