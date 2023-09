Il negozio di auto perfetto si trova in Giappone: dalla Delta Integrale alla Clio Williams

Sono molti quelli preoccupati dal fatto che i concessionari di auto stiano sparendo dalle nostre città ma non mancano casi eccezionali e che fanno quasi venire la lacrimuccia. Il riferimento è ad un rivenditore situato in Giappone che ha in vetrina bolidi da mille e una notte, alcuni dei quali Made in Italy.

Come da video che trovate qui sopra vi si possono trovare Lancia Delta HF Integrale ma anche Renault Clio Williams, che con la Peugeot 106 Rallye e la Saxo VTS dominavano gli anni '90.

Spazio anche a Fiat Abarth 500 e il tutto è stato immortalato e filmato dal canale Youtube Dino DC. Quest'ultimo si trovava in Giappone e stava visitando la famosa strada Kanpachi Dori, in quel di Tokyo, quando appunto si è imbattuto in questo negozio meraviglioso, vera e propria Disneyland per tutti gli amanti delle auto sportive.

Fra le auto presenti anche una splendida Alpine A110, che Dino descrive come "una delle migliori auto da guidare al mondo". Che dire poi della Lamborghini Gallardo, storica supercar del prestigioso marchio di Sant'Agata Bolognese, così come della Ferrari 355 con cambio manuale in vendita a circa 181mila dollari, parcheggiata accanto ad un'Alfa Romeo 4C, di recente reinterpretata da Garavini.

Non mancano le auto d'epoca, come ad esempio una spettacolare Fiat Abarth 750 Zagato con delle gigantesche prese d'aria sul retro e portiere a scomparsa, oltre ad un motore da soli 747 cc. Come detto sopra, si tratta quindi di un vero e proprio paradiso per tutti gli amanti delle belle auto e in particolare delle sportivissime italiane.

Tra l'altro in foto si vede anche un'Alfa Romeo Giulietta ultima serie, siamo certi presenti nella versione più performante a listino. Come è noto i giapponesi amano le auto italiane e anche per questo spesso e volentieri le case automobilistiche nipponiche sono solito chiamare le proprie vetture con nomi molto “italianeggianti”.