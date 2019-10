Nega di aver rigato una Tesla Model 3 ma i video lo inchiodano: pagherà i danni

Siamo sinceri, pensavamo che l'assurdo fenomeno di rigare le auto nuove con le chiavi fosse qualcosa di vecchio, passato, relegato agli anni '90, invece la Modalità Sentinella di Tesla sta rivelando tutt'altro. Un nuovo vandalo infatti è stato beccato dalle telecamere di una Model 3, beccato poi dalla polizia.

Siamo nella San Francisco Bay Area, un ingegnere informatico di Amazon, Justice Frimpong, torna alla sua Model 3 e nota un profondo graffio sulla fiancata del conducente. L'uomo va così a visionare tutti gli eventi registrati dalla Modalità Sentinella durante la sua assenza e scopre che effettivamente qualcuno ha commesso il fatto, passando e rigando la vettura senza ritegno.

Frimpong, senza pensarci troppo, ha preso i video e li ha postati su Twitter, dopo averli accuratamente inviati alla polizia locale mostrando il numero di targa del vandalo di turno. Contattato dalle autorità, l'uomo incriminato avrebbe prima negato qualsiasi coinvolgimento, una volta però saputo dei filmati è crollato e ha ammesso tutto - ripetiamo dunque per l'ennesima volta quanto sia importante la Modalità Sentinella per scongiurare in futuro atti simili, ogni nuova auto dovrebbe averla.

Grazie alle immagini infatti l'uomo che ha commesso il fatto dovrà pagare tutti i danni all'assicurazione di Frimpong, senza prove invece sarebbe rimasto totalmente impunito.