Need For Speed nella vita reale: lo spettacolare video è già virale

Anche se di acqua sotto ai ponti dall'era PlayStation 2 ne è passata un bel po', il mitico Need For Speed Underground resta ancora oggi uno dei migliori capitoli della serie. Perché ne parliamo oggi, nel 2019? Perché un talentoso YouTuber russo ha ricreato in video le classiche atmosfere di quel titolo (ma non solo).

La realizzazione del video è davvero stupefacente, sono state utilizzate - tra le altre - tre Toyota Supra modificate e una Celica di settima generazione - e questa è davvero una scelta vintage, poiché nel nuovo capitolo Need For Speed Heat Toyota ha deciso deliberatamente di non esserci. E ancora una Mitsubishi Lancer Evolution VIII e una Nissan Skyline R34 GT-R, per citarne solo alcune, anche se a stupire più di ogni altra cosa è la meticolosa aggiunta degli elementi a schermo esattamente come se fossimo nel videogioco.

Il video più recente è in realtà una seconda parte, già lo scorso giugno era uscito un primo esperimento il cui successo ha portato a questo "sequel" (in pagina trovate in alto la parte 1, in basso la 2). Il video, di altissima qualità, è stato inoltre girato con una Sony A7 III e un obiettivo Tamron 28-75. La lista di tutte le auto utilizzate è invece presente nella descrizione del video, buon divertimento.