Nella nebbia l'Autopilot di Tesla è meglio degli esseri umani

Vi abbiamo parlato di frequente dalla modalità Autopilot di Tesla, funzione che permette alle vetture della casa californiana una guida quasi del tutto autonoma, limitata solamente dalle normative stradali in vigore. Il miglioramento della feature è stato costante nel corso del tempo, e al momento ha raggiunto un livello di affidabilità notevole.

Infatti sono in molti a pensare che ormai sistemi di questo tipo sono più sicuri della guida umana, la quale può venire inficiata da condizioni di ebbrezza, distrazione al volante, malori improvvisi o più semplicemente da automobilisti pessimi o spericolati.

Per non parlare poi delle situazioni meteorologiche sfavorevoli, come quelle presenti nel caso del video in alto. Densi banchi di nebbia possono infatti portare grosse difficoltà al conducente, ma a quanto pare l'Autopilot è in grado di risolvere il problema attraverso sensori e telecamere più capaci dell'occhio umano nel rivelare oggetti nascosti dalla foschia. Per capirne meglio il funzionamento date un'occhiata all'esperienza caricata su YouTube da Dirty Tesla, canale che non manca mai di analizzare le vetture di Elon Musk.

Per concludere vi rimandiamo a un paio di video, che testimoniano i miglioramenti apportati al comportamento del sistema di guida autonoma di Tesla. Il primo vede una Model 3 schivare un cono mal posizionato in agilità, invece il secondo riprende un'altra Model 3 mentre frena appena in tempo, salvando la vita ad una famiglia di anatre. Non mancano esempi negativi però, come il caso in cui questa Tesla stava per schiantarsi contro una barriera di cemento.