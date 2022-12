Il navigatore Tesla mostrerà anche colonnine di terze parti: saranno super selezionate

Il miglior modo di ricaricare una Tesla fuori casa è ovviamente affidarsi alle stazioni Supercharger, che in Italia hanno superato le 50 unità, tutte ben segnalate sul navigatore proprietario delle auto di Elon Musk. Presto però le Tesla mostreranno anche le colonnine di ricarica di terze parti - per facilitare così la ricarica agli utenti.

Da tempo Tesla ha lanciato un programma chiamato Qualified Third-Party Chargers, al fine di cercare stazioni di ricarica ad alta potenza che potessero essere perfette per le elettriche californiane. Ebbene a breve, con un nuovo aggiornamento di sistema, il navigatore proprietario di Elon Musk mostrerà anche colonnine di terze parti in Europa e Israele.

Per rientrare nel programma Qualified Third-Party Chargers, le stazioni di ricarica devono ovviamente avere connettori compatibili con le Tesla (pensiamo al CCS Combo 2), devono essere affidabili almeno al 90% (ovvero si deve avere la possibilità di ricaricare senza intoppi) e devono essere già usate frequentemente da utenti Tesla, almeno una volta ogni quattro giorni. Una volta che una stazione viene aggiunta al navigatore Tesla, deve continuare a offrire alte prestazioni, altrimenti potrebbe essere rimossa. Se i sistemi di Elon Musk non registrano utilizzi da parte degli utenti in un periodo di 14 giorni, le colonnine vengono rimosse dalla mappa, allo stesso modo la percentuale di ricariche andate a buon fine non può scendere al di sotto del 70%.

Può sembrare uno schema moto rigido ma possiamo comprendere il ragionamento che vi è alla base: quando si ha bisogno di ricaricare è necessario recarsi presso una colonnina che non riservi sorprese, cosa che purtroppo accade spesso in Italia (e soprattutto dopo il viaggio di 4.500 km in Ford Mustang Mach-E GT ne sappiamo qualcosa).